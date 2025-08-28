VÍDEO: fãs se aglomeram na frente de presídio para ver chegada de Hytalo Santos e marido

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, chegaram na noite desta quinta-feira (28/8) à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, mais conhecida como Presídio do Roger, em João Pessoa (PB). Os dois são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes e exposição indevida de menores em vídeos publicados nas redes sociais.

A chegada do casal à unidade prisional foi acompanhada por dezenas de curiosos e fãs, que se aglomeraram nos arredores do presídio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os dois são retirados de viaturas da Polícia Penal da Paraíba e escoltados até o interior do presídio.

Transferência de São Paulo à Paraíba

Hytalo e Israel estavam detidos no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, desde o dia 15 de agosto, e foram transferidos para a Paraíba por decisão da Justiça de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

O casal foi escoltado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e embarcou em voo com destino à capital paraibana por volta das 11h. Eles desembarcaram no Aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa, às 17h12.

Em seguida, foram levados por um comboio até o Instituto de Polícia Científica (IPC), onde passaram por exame de corpo de delito. A entrada no IPC ocorreu às 18h05, e a saída foi registrada às 18h22. Minutos depois, às 18h45, o casal deu entrada no Presídio do Roger, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Área separada

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Hytalo e Israel estão em uma ala separada, destinada à população LGBTQIA+, medida comum para preservar a integridade física de presos que integram grupos considerados vulneráveis dentro do sistema prisional.

Segundo autoridades paraibanas, a transferência foi planejada com antecedência, e os bilhetes de viagem dos investigados foram adquiridos ainda na última terça-feira (26/8). Uma equipe da Polícia Civil da Paraíba viajou a São Paulo para acompanhar o processo.

Entenda o caso

A prisão do casal de influenciadores ocorreu após denúncias sobre exposição indevida e adultização de crianças nas redes sociais. O canal do influenciador Hytalo Santos, conhecido como "Turma do Hytalo", passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com base em vídeos que mostrariam menores de idade em situações consideradas inapropriadas.

O caso ganhou repercussão nacional após um vídeo publicado pelo youtuber Felca, que denunciou supostas práticas de trabalho infantil e sexualização de adolescentes nos conteúdos do casal. A partir disso, o Ministério Público iniciou apurações formais que resultaram na expedição de mandados de prisão preventiva.