Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: fãs se aglomeram na frente de presídio para ver chegada de Hytalo Santos e marido

Casal é investigado por tráfico humano e exploração de menores em conteúdos nas redes sociais, após denúncias do youtuber Felca

Hannah Franco
fonte

Influenciadores acusados de tráfico humano são levados ao presídio na Paraíba. (Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, chegaram na noite desta quinta-feira (28/8) à Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, mais conhecida como Presídio do Roger, em João Pessoa (PB). Os dois são investigados por tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes e exposição indevida de menores em vídeos publicados nas redes sociais.

A chegada do casal à unidade prisional foi acompanhada por dezenas de curiosos e fãs, que se aglomeraram nos arredores do presídio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os dois são retirados de viaturas da Polícia Penal da Paraíba e escoltados até o interior do presídio.

VEJA MAIS

image 'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'
Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

image Justiça bloqueia bens de Hytalo Santos e do marido, diz TV
Defesa afirma que casal é inocente e sempre se colocou à disposição das autoridades

Transferência de São Paulo à Paraíba

Hytalo e Israel estavam detidos no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, desde o dia 15 de agosto, e foram transferidos para a Paraíba por decisão da Justiça de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

O casal foi escoltado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e embarcou em voo com destino à capital paraibana por volta das 11h. Eles desembarcaram no Aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa, às 17h12.

Em seguida, foram levados por um comboio até o Instituto de Polícia Científica (IPC), onde passaram por exame de corpo de delito. A entrada no IPC ocorreu às 18h05, e a saída foi registrada às 18h22. Minutos depois, às 18h45, o casal deu entrada no Presídio do Roger, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Área separada

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Hytalo e Israel estão em uma ala separada, destinada à população LGBTQIA+, medida comum para preservar a integridade física de presos que integram grupos considerados vulneráveis dentro do sistema prisional.

Segundo autoridades paraibanas, a transferência foi planejada com antecedência, e os bilhetes de viagem dos investigados foram adquiridos ainda na última terça-feira (26/8). Uma equipe da Polícia Civil da Paraíba viajou a São Paulo para acompanhar o processo.

Entenda o caso

A prisão do casal de influenciadores ocorreu após denúncias sobre exposição indevida e adultização de crianças nas redes sociais. O canal do influenciador Hytalo Santos, conhecido como "Turma do Hytalo", passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com base em vídeos que mostrariam menores de idade em situações consideradas inapropriadas.

O caso ganhou repercussão nacional após um vídeo publicado pelo youtuber Felca, que denunciou supostas práticas de trabalho infantil e sexualização de adolescentes nos conteúdos do casal. A partir disso, o Ministério Público iniciou apurações formais que resultaram na expedição de mandados de prisão preventiva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

hytalo santos

felca

adultização infantil
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Ação no STF sobre pejotização não abrange trabalhadores de aplicativos

Situação de entregadores e motoristas tramita em outro processo

28.08.25 18h43

BASQUETE

Brasil vence a República Dominicana e vai à semifinal da Americup

Com show de Georginho, seleção brasileira superou os dominicanos por 94 a 82 e segue em busca do quinto título do torneio

28.08.25 18h39

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

26.08.25 11h13

Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

25.08.25 18h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

PEDIDO DE SOCORRO

Mulher vítima de sequestro e estupro salta do carro e pede socorro ao ver viatura da PM

Vítima de 28 anos foi mantida em cárcere e estuprada pelo ex-companheiro em Minas Gerais. Homem de 35 anos foi preso em flagrante após tentativa de impedir fuga.

27.08.25 21h30

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

Perigo

VÍDEO: navio cargueiro é arrastado por correnteza após rompimento de cabos e causa pânico

Câmeras registraram o momento em que o cargueiro Vicente Pinzón se solta do cais devido à força da correnteza

28.08.25 16h12

Crime organizado

Veja o que se sabe sobre a megaoperação da PF e MP-SP que desmontou esquema do crime organizado

Agentes de órgãos de segurança em diversos estados brasileiros atuaram em operações simultâneas contra a facção criminosa e a ligação com o setor financeiro

28.08.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda