Influenciadora morre após se engasgar em jantar; saiba quem é

A influenciadora Carol Acosta, conhecida como Killadamente, morreu aos 27 anos. Ela se engasgou enquanto jantava e segundo relatos, Killadamente começou a ter dificuldades na respiração.

Apesar dos esforços para reanimá-la e levá-la ao hospital, a jovem não resistiu.

Khatyan, irmã da influenciadora, disse que a família ainda aguarda os resultados do exame necroscópico para determinar as causas exatas da morte. No entanto, foi confirmado que a moça morreu devido à asfixia causada pelo engasgo.

A influenciadora Killadamente é mãe e defensora do body positive. Nascida na República Dominicana, ela era residente dos Estados Unidos. Nas redes sociais, a influenciadora acumulava 6,6 milhões de seguidores no Instagram, onde seu conteúdo engajava em temas como moda, estilo de vida e mensagens de empoderamento.

Killadamente deixou dois filhos, os pequenos Reina e Legend, de apenas 4 e 2 anos, respectivamente.