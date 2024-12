Fernanda Britto morre aos 64 anos; influenciadora viralizou com vídeos de etiqueta

A influenciadora Fernanda Britto, de 64 anos, conhecida por seus vídeos sobre etiqueta, faleceu na manhã desta quarta-feira (18/12) após complicações de um quadro neurológico grave. Ela estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde o dia 4 de dezembro. A família informou que a influenciadora será cremada em uma cerimônia privada, apenas com familiares e pessoas próximas.

A confirmação do falecimento foi dada por pessoas próximas à influenciadora ao Portal Metrópoles. Na semana passada, a equipe de Fernanda havia publicado uma mensagem nas redes sociais, pedindo orações aos seus seguidores: “Queridos amigos e seguidores, aos poucos fomos crescendo, mas nunca deixamos de ser uma comunidade que preza pela boa comunicação, o afeto e uma corrente de energia positiva”, dizia a nota no Instagram.

VEJA MAIS

“É em nome desses princípios que precisamos dizer que nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde. Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela. Sabemos como ela ama a interação com vocês e a força que todos sempre lhes passam”, completava o texto.

Na sexta-feira (13/12), amigos de Fernanda criticaram a família e o hospital, alegando que não estavam recebendo a devida atenção médica. Segundo relatos, Fernanda teria ficado apenas no dia da transferência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depois foi encaminhada para o quarto, apesar de seu estado grave. A família, no entanto, refutou as alegações de negligência.

Fernanda sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na madrugada de 22 de novembro, um dia após cumprir um compromisso profissional em Curitiba. Ainda consciente, ela entrou em contato com seu amigo e sócio, Kadu, que acionou sua irmã Martha, em Brasília, para ajudar.

Após ser transferida para o Rio de Janeiro em 4 de dezembro, Fernanda chegou à Casa de Saúde muito debilitada. Com mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, ela ganhou popularidade compartilhando vídeos sobre etiqueta de forma bem-humorada. Em outubro, ela comemorou os dois anos de seu canal, agradecendo aos seguidores: “Estou muito feliz em ter vocês comigo durante toda essa jornada.”

A Casa de Saúde São José divulgou uma nota oficial confirmando o falecimento de Fernanda Britto: “A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Fernanda Brandão Matta de Araújo, conhecida como Fernanda Britto, na manhã desta quarta-feira (18/12), em decorrência de um quadro neurológico extremamente grave. A instituição se solidariza com familiares e amigos.”