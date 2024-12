Atriz espanhola Marisa Paredes morre aos 78 anos

A atriz espanhola Marisa Paredes, com uma carreira longa e aclamada, que incluiu vários filmes com o diretor Pedro Almodóvar, morreu aos 78 anos, informou nesta terça-feira (17) a Academia Espanhola de Cinema.

"O cinema espanhol fica sem uma de suas atrizes mais icônicas, Marisa Paredes, que deixa para trás uma longa carreira na qual o público pôde assisti-la mais de 75 vezes na grande tela", afirmou a Academia Espanhola de Cinema em sua conta na rede social X.

O ator espanhol Antonio Bandera também se despediu da atriz no X, lamentando a sua partida ao compartilhar uma imagem ao lado de Marisa.

Com uma trajetória prolífica construída desde sua estreia aos 14 anos, Paredes foi uma das grandes atrizes da Espanha, onde chegou a presidir a Academia de Cinema entre 2000 e 2003.

Sua carreira alcançou uma nova dimensão após sua primeira colaboração, em 1983, com o diretor Pedro Almodóvar, com quem estabeleceria uma grande parceria a partir de sua participação em "Maus Hábitos".

Os dois trabalharam juntos em "De Salto Alto", "A Flor do meu Segredo", "Tudo Sobre Minha Mãe", "Fale com Ela" e "A Pele que Habito".

Premiada com o Goya pelo conjunto de sua carreira em 2018, Marisa Paredes também participou de produções internacionais como "A Vida é Bela", do italiano Roberto Benigni, ou "O espinhaço do diabo", do mexicano Guillermo del Toro.