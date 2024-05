Olavo de Carvalho exclui filha esquerdista de testamento; saiba quem é Heloísa de Carvalho

Olavo de Carvalho, teórico de extrema direita e escritor, retirou a filha Heloísa de Carvalho do testamento. Com posicionamento político oposto ao do pai, a primogênita é de esquerda e chegou a se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT). A relação entre Olavo e Heloísa é rompida desde 2017.

O testamento de Olavo de Carvalho foi firmado em 2018, no estado da Virgínia, Estados Unidos. O teórico, famoso por seus discursos de apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi diagnosticado com covid-19 e morreu em 2022, aos 74 anos. Os demais filhos de Olavo - Leilah, Pedro Luiz, Maria Inês, Luiz, Davi, Tales e Percival - constam como herdeiros, com diferentes porcentagens.

Olavo prestou queixa conta Heloísa em 2017, alegando que a filha integrava uma organização criminosa apoiada por partidos de esquerda. Segundo o teórico, o objetivo era destruir a reputação que ele tinha. Em 2023, a primogênita tentou abrir e comandar o inventário de Olavo, na 3ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal Judiciário de São Paulo - sua intenção era “descobrir se empresários financiavam a máquina de ódio e fake news” do pai.

Heloísa publicou, em 2017, a “Carta aberta a Olavo de Carvalho, meu pai”, encerrando a relação familiar com o teórico. “Estou escrevendo essa carta aberta por que você só sabe ficar xingando daí dos Estados Unidos, já que nunca teve a decência de enfrentar as pessoas cara a cara. E, quando digo enfrentar, é encarar que tudo o que falo sobre sua vida é a mais pura verdade”, iniciou. No decorrer do texto, a primogênita cita atitudes do pai, como a vez em que foram despejados por Olavo, a falta de contato do escritor com a mãe e o silêncio mediante o abuso sexual sofrido por Heloísa.

“Eu, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, residente na Cidade de North Dinwiddie, Condado de Dinwiddie, Estado da Virgínia, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, não agindo sob coação ou influência indevida, e compreendendo plenamente a natureza e a extensão de todos os meus bens e desta disposição dos mesmos, faço, publico e declaro este documento como meu Último Testamento e revogo qualquer outro testamento e codicilos anteriormente feitos por mim”, inicia o documento, escrito em inglês.

Para Roxane de Carvalho, última mulher de Olavo, o teórico deixou duas residências nos Estados Unidos e 30% dos direitos autorais sobre as obras. Aos filhos Leilah e Pedro Luiz, frutos da relação com Roxane, Olavo determinou percentuais sobre as casas e 20% dos direitos autorais. Os outros herdeiros receberão pequenas porcentagens, menos de 1%: Maria Inês (0,5%), Luiz (0,3%), Davi (0,3%), Tales (0,3%) e Percival (0,3%).

Na ação iniciada por Heloísa de Carvalho em 2023 para a abertura do inventário do pai, ela apresentou o testamento deixado por Olavo de Carvalho. Roxane de Carvalho se manifestou pela primeira vez em fevereiro, constatando que o testamento é válido e solicitando que a Justiça brasileira finalize o processo de abertura do inventário, já que o ex-companheiro não deixou bens no Brasil.

Heloísa foi filiada ao PT de junho de 2021 a agosto de 2023. Ela anunciou a saída em publicação no X (Twitter), alegando ter sofrido agressão física por Adriana Carvalho, secretária de comunicação do PT Atibaia, São Paulo. Segundo Heloísa, William Vieira, presidente do partido no município, saiu rindo da situação.

Confira na íntegra a “Carta aberta a Olavo de Carvalho, meu pai”, escrita por Heloísa de Carvalho

“Estou escrevendo essa carta aberta por que você só sabe ficar xingando daí dos Estados Unidos, já que nunca teve a decência de enfrentar as pessoas cara a cara. E, quando digo enfrentar, é encarar que tudo o que falo sobre sua vida é a mais pura verdade. Não adianta mais o seu hábito de criar medo nas pessoas, o que fez com que seus filhos e esposas não abrissem a boca nem mesmo para Deus. Sempre foi sua tática chamar os outros daquilo que você é, e depois se sair de vítima quando é desmascarado ou ficar ironizando como uma forma de mascarar a verdade.

Você não se lembra das inúmeras vezes em que você me pegou para passar o final de semana com você, e você nem me respeitava, ficando na sala ao lado enquanto eu dormia na sala do Bolla e era acordada no meio da noite com os gemidos das suas farras?

Lembra-se de que, quando minha mãe, meus irmãos e eu fomos despejados e passamos a morar em um quarto com banheiro nos fundos da sua escola de astrologia, a Escola Júpiter, enquanto você fazia uma farra com a sua segunda esposa, a Silvana, minha mãe tentou o suicídio e, se não fosse por mim, ela teria morrido? Já se esqueceu também de que, quando eu fui morar com você e a Silvana, meus irmãos foram morar com a nossa avó materna, mas você nunca foi visitá-los?

Esqueceu que, quando fomos morar na casa perto do aeroporto, você e sua esposa Silvana me largavam sozinha enquanto você ia dar aula de astrologia, e que depois saíam para jantar fora e chegavam de madrugada enquanto eu, com apenas 13 anos, ficava lá sozinha e sem comida?

Aliás, as suas casas, apesar de ter mais de uma esposa, sempre foram imundas, e as suas esposas faziam questão de ficar a madrugada toda acordadas, batendo papo furado com você, e depois dormiam o dia todo. A sua mãe nunca ia visitá-lo, pois tinha nojo! E eu, quando morei com você, acabei tendo de aprender todo o serviço de casa, já que nunca gostei de sujeira.

E já que estou falando da sua mãe, lembra-se que ela morreu recentemente sem ao menos receber um único telefonema seu enquanto estava consciente, apesar de ter pedido tanto que você entrasse em contato? Essa minha avó, com quem você tantas vezes brigou e deixava com enxaquecas, passando mal por sua causa, sendo que quem estava ao lado dela, muitas dessas vezes, era eu.

E era eu também que, quando você foi internado na clínica psiquiátrica, ia te visitar, apesar de você ter internado minha mãe em um hospício por duas vezes só para que a sua vida ficasse mais fácil, já que assim ela não podia cobrar nada de você.

Nós sempre vivemos contando com a ajuda de familiares. Ou se esqueceu de que minha mãe deu a guarda judicial dos filhos para parentes, para que assim nós pelo menos tivéssemos acesso a tratamento médico, já que você não dava assistência aos próprios filhos?

Já esqueceu que nunca se preocupou nem com a escola dos filhos, mas agora fica postando fotos dos diplomas da Leilah aí nos Estados Unidos, sendo que as pessoas nem imaginam que ela só vai à faculdade porque, depois de 12 anos que estão aí, ela ainda não conseguiu a cidadania e precisa de vínculo com uma universidade para continuar no país?

Não se lembra mais de que nunca visitou a casa de um filho? Hoje, para dar ares de ‘família margarina’, fica se fazendo de pai de família e bom avô, mas as pessoas não sabem que, quando você surta, culpa a todos à sua volta pelos seus erros com essa sua fúria histérica.

Lembra que, em um surto de loucura, colocou uma arma na cabeça dos seus filhos?

E onde estava o pai da ‘família margarina’ que, quando soube que eu tinha sido abusada sexualmente, não fez absolutamente nada, e que há uns quatro meses ainda me culpou pelo abuso? Acho que você esqueceu de que eu só tinha 9 anos.

Diante de tantos fatos ocorridos em nossas vidas, fatos esses não só da vida familiar, mas também muitas coisas que eu vi você fazer contra os seus amigos, eu agora percebo que você não mudou nada. Eu até cheguei a acreditar que tinha mudado, mas, quando te liguei para defender o Daniel Aragão e te contar sobre o caráter do Jossias Teófilo, você, a Leilah e a Roxane começaram a xingar a mim e ao Daniel numa gritaria cheia de palavrões que mais parecia um surto psicótico. Eu sei que, quando você surta, você fica incontrolável. Eu já vi muitos desses surtos. Daí caí na realidade: você não mudou nada!

Você fala que não sabia que o Tales é muçulmano, mas se esqueceu que quem levou ele e a família toda para o islã foi você, e ainda levou junto um secto de amigos, sendo que alguns deles ainda frequentam seu meio social?

Na comunidade muçulmana que você criou em sua casa na Bela Vista, todos te apoiavam e te seguiam incondicionalmente. Na época, eu não sabia que aquilo era uma seita. Quando tudo explodiu, as pessoas te largaram, muitas sumiram e algumas ficaram loucas. Como no caso da Liana, uma pessoa boa que você usou, de quem você realmente pegou dinheiro indevidamente e que te processou por isso. Ela só não ganhou porque estava perturbada demais para ser sensata no processo, e você acabou beneficiado pelo ‘in dubio pro reo’.”

