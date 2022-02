‘Não quero meu nome limpo envolvido nas sujeiras do Olavão’, diz filha sobre processos

Heloisa de Carvalho, filha do escritor Olavo de Carvalho, que morreu no dia 24 de janeiro, disse nesta sexta-feira (4) que não pretende seguir com processos movidos pelo pai contra desafetos, e que, se algum dinheiro desses litígios chegar a ela, ela vai devolver.

VEJA MAIS

"Deixo aqui publicamente que todos os processos que o Olavo movia contra seus desafetos (Jean Wyllys e muitos outros) eu não tenho nenhum interesse de dar continuidade como herdeira", escreveu ela no Twitter.

Além de garantir que não seguirá com processos, Heloisa disse que, se receber algum valor advindo dos processos, devolverá “a quem de direito”