Caetano Veloso vai receber valores de livros de Olavo de Carvalho

Através de uma decisão judicial, Caetano Veloso receberá o dinheiro da venda de livros publicados pelo escritor Olavo de Carvalho, que faleceu em janeiro de 2022 por complicações da covid-19.

O motivo do recebimento de valores das vendas de livros é o fato de Caetano ter processado Olavo de Carvalho, em 2017, por danos morais referentes a diversas ofensas que o escritor fez ao cantor. Na época, Olavo fez diversas publicações nas redes sociais acusando Caetano Veloso de pedofilia.

Olavo se tornou réu no processo em 2017 e foi condenado pela Justiça a pagar uma multa diária de R$ 10 mil por não apagar as ofensas nas redes sociais. Hoje, os valores chegam a R$ 3,3 milhões.

Em uma nova decisão, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, foi determinado a penhora de valores arrecadados pela Editora Record, que detém os direitos na venda de livros publicados por Olavo de Carvalho.

De acordo com a decisão do juiz Guilherme Pedrosa Lopes, o valor de venda dos livros se faz necessário enquanto o inventário de Olavo de Carvalho não é concluído. Desta forma, a execução da sentença em favor de Caetano será direcionada aos bens do espólio do escritor, que neste caso, são seus livros.

A Editora Record informou à Justiça que os valores referentes aos livros de Olavo de Carvalho, atualmente, totalizam o montante de R$ 8.016,40.

Segundo a decisão do juiz Guilherme Pedrosa Lopes, enquanto o inventário do escritor não for finalizado, a universalidade de bens do espólio de Olavo de Carvalho responde pelas dívidas contraídas por ele. Dessa forma, a execução da sentença da ação vencida por Caetano deve permanecer direcionada ao espólio.



