Estudante foge de casa para morar com filho de Olavo de Carvalho e família alega assédio psicológico

Uma estudante de 19 anos, natural de Goiânia, foi dada como desaparecida pela sua família, que mobilizou a Polícia Federal, autoridades internacionais e a Justiça brasileira, no início do mês. Durante as investigações, as autoridades descobriram que a jovem estava em Presidente Franco, cidade do Paraguai que faz divisa com o Paraná, após fugir para morar com Tales de Carvalho, filho de Olavo de Carvalho, filósofo morto em 2022.

Segundo a família, a jovem tem problemas psiquiátricos e pode ter sofrido assédio psicológico por parte do filho de Olavo. O advogado do jovem negou os assédios e disse que a jovem foi por conta própria.

Em depoimento à polícia, a jovem confirmou a versão dada por Tales e disse que estava na cidade a passeio. No entanto, os pais alegam que ela enviou mensagens a eles dizendo ter casado com Tales e se convertido ao Islamismo.

Segundo a mãe da jovem, a estudante começou a se interessar por vídeos de OIavo de Carvalho durante as eleições de 2018. Alguns anos depois, ela, que cursava Letras na Universidade Federal de Goiás, começou a interagir virtualmente com o filho do conservador.

No período em que estava sem notícias da filha, os pais dela conseguiram entrar em contato com Tales e pediram para que enviasse o endereço de onde a jovem se encontrava, o que ele se negou a fazer.

Em uma mensagem de áudio enviada aos pais da estudante goiana, Tales disse que ela "fugiu para casar". "De hoje em diante, ela presta contas para mim sobre onde ela está e o que ela está fazendo, assim como eu presto satisfação para ela de onde eu estou. É duro, é duro, mas não tem outra opção a não ser aceitar, porque isso não vai mudar. Não é a pressão de vocês que vai fazer ela se divorciar, me largar”, disse o filho de Olavo de Carvalho.

O advogado Frank Romualdo Reche Maciel, que representa Tales, nega que a estudante estivesse desaparecida. "Apenas estava evitando contato com o pai, que parece ainda não ter compreendido que sua filha já é uma mulher adulta e independente. Ressalte-se que se encontra na companhia do pai por vontade própria e na esperança de acalmá-lo, apesar de suas insistentes tentativas de infantilizá-la e tratá-la como louca", diz o defensor.

O advogado da família da estudante, por sua vez, sustenta que ela foi "aliciada" desde quando não havia atingido a maioridade. "Ainda que ele não a amarrou, que ela foi até ele com as próprias pernas, ela fez isso sob forte violência psicológica", afirma Alexandre Lourenço, criminalista contratado pela família da jovem.

Resgate

A jovem foi encontrada no dia 13 de março após um trabalho de cooperação da PF com a polícia paraguaia. Ela estava na casa de um dos irmãos de Tales, no Paraguai. Um vídeo da operação mostra a residência revirada, com roupas e malas espalhadas pelo chão, além de vários colchões. O filho de Olavo de Carvalho não estava no local no momento da batida policial.

Após ser escoltada de volta ao Brasil, a estudante foi conduzida a uma unidade da Polícia Civil em Foz do Iguaçu, onde prestou depoimento. Depois, ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico em Goiânia, onde está internada desde o dia 15 de março.

O boletim médico da unidade de saúde cita como motivo para a internação risco de suicídio e doença relacionada a transtorno de personalidade. "A paciente está recebendo assistência psiquiátrica, psicológica e social", diz o relatório médico.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com