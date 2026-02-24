Chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora; cidade decretou estado de calamidade pública

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) confirmou 14 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade mineira na noite de segunda-feira, 23. Os óbitos foram registrados em sete endereços diferentes, com buscas por desaparecidos continuando nesta terça-feira, 24.

Ao todo, 251 ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas. Durante a madrugada desta terça-feira, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou o decreto de estado de calamidade pública no município.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. As aulas foram suspensas em todas as instituições de ensino da rede municipal nesta terça-feira, 24.

Fevereiro mais chuvoso da história

De acordo com a prefeitura, até segunda-feira, já havia chovido mais que o dobro do esperado para o mês. Isso tornou fevereiro o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora.

Rio Paraibuna transborda e bloqueia vias

O Rio Paraibuna transbordou em diferentes pontos da cidade. Por conta disso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.