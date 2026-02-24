Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora; cidade decretou estado de calamidade pública

Ao todo, 251 ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas.

Estadão Conteúdo

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG) confirmou 14 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade mineira na noite de segunda-feira, 23. Os óbitos foram registrados em sete endereços diferentes, com buscas por desaparecidos continuando nesta terça-feira, 24.

Ao todo, 251 ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas. Durante a madrugada desta terça-feira, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou o decreto de estado de calamidade pública no município.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. As aulas foram suspensas em todas as instituições de ensino da rede municipal nesta terça-feira, 24.

Fevereiro mais chuvoso da história

De acordo com a prefeitura, até segunda-feira, já havia chovido mais que o dobro do esperado para o mês. Isso tornou fevereiro o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora.

Rio Paraibuna transborda e bloqueia vias

O Rio Paraibuna transbordou em diferentes pontos da cidade. Por conta disso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS

MG

JUIZ DE FORA

MORTES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda