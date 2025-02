Tucumã: Cachorro é amarrado dentro de saco para ser jogado em lixão

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (6) despertou a revolta dos internautas. As imagens mostram dois homens prendendo um cachorro dentro de um saco enquanto o animal chora e se debate. Mesmo diante do sofrimento do cão, a dupla diz que pretende jogá-lo no lixão. O caso ocorreu no município de Tucumã, no sudeste paraense. De acordo com informações repassadas por moradores da cidade, a cena foi registrada na avenida Paraná, no setor Palmeira I, e causou indignação entre pessoas que residem na área, levando à prisão de um dos suspeitos.

Na manhã desta sexta-feira (7), agentes da Delegacia de Tucumã foram ao local para coletar depoimentos e buscar pistas sobre a identidade dos envolvidos, bem como o paradeiro do animal. Segundo os delegados Rafhael Machado e Bruno Geovane, a investigação está em andamento e já resultou na captura do primeiro agressor.

O vídeo revela ainda mais crueldade, pois o cachorro, já preso, cai da moto onde era transportado. Uma mulher tenta resgatá-lo, mas os homens o tomam de volta e o amarram na garupa do veículo.​ O que aconteceu depois ainda é desconhecido.

A advogada Kllécia Mota, da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PA, a Associação de Proteção aos Animais de Tucumã (Apatuc) e um vereador do município acompanham o caso e cobram providências urgentes da Polícia Civil para garantir a punição dos responsáveis e a localização do animal.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque Denúncia (181) ou, em casos urgentes, pelo Ciop (190). Informações também podem ser enviadas via WhatsApp para a atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181. (Com informações do site Fato Regional).