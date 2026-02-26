Mortes em Juiz de Fora e Ubá chegam a 53 e há 19 desaparecidos; MG ainda em alerta para chuva

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira provocaram 53 mortes e deixaram 19 pessoas desaparecidas nos últimos dias. O cenário é de destruição, com alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura, gerando preocupação e mobilizando equipes de resgate.

Em Juiz de Fora, 42 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas devido aos temporais. A cidade registra ainda 3 mil moradores desabrigados, dependendo de abrigos públicos, e outros 400 desalojados, que buscaram abrigo temporário com familiares ou amigos.

Já em Ubá, o balanço aponta 6 mortes confirmadas e 2 pessoas desaparecidas. No município, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas em decorrência dos alagamentos e deslizamentos registrados.

Alerta Meteorológico e Riscos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região nesta quinta-feira, 26. O alerta abrange as cidades de Juiz de Fora e Ubá.

A previsão indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 horas. Há alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios. O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências.

Mobilização e Atendimento às Vítimas

As autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios.