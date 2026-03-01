Capa Jornal Amazônia
Supermercados fechados aos domingos: estado brasileiro determina folga fixa; saiba qual é e motivo

A medida vale para mais de 1,5 mil lojas e atinge cerca de 70 mil trabalhadores

Lívia Ximenes
fonte

Essa não é a primeira vez que o estado determina o fechamento de supermercados aos domingos (Imagem | Freepik)

Um estado brasileiro mudou o regime trabalhista dos supermercados e, a partir agora, os estabelecimentos são fechados aos domingos. A medida atinge mais de 1,5 mil lojas e cerca de 70 mil trabalhadores. O acordo coletivo iniciou nesse domingo (1) e segue até o dia 31 de outubro de 2026 — após esse período, será reavaliado.

Qual estado não tem supermercados abertos aos domingos?

O estado em questão é o Espírito Santo (ES), localizado no sudeste do Brasil. Os 78 municípios capixabas, devido à medida prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), suspenderam o funcionamento de supermercados nesse dia da semana, mantendo a escala 6x1 com folga fixa aos domingos. Essa é a segunda vez que o ES adota o regime, firmado anteriormente entre 2009 e 2018.

Por que os supermercados são fechados aos domingos?

Conforme apuração do g1, a decisão foi tomada devido a um combo de fatores, como a dificuldade na contratação de funcionários, problemas para montagem de escalas semanais e baixo faturamento durante esse dia específico. O Espírito Santo é o único estado brasileiro com esse modelo de trabalho no ramo.

