Ventania arrasta mais de 100 praticantes de stand up paddle no Rio; 73 pessoas foram resgatadas

Praticantes de stand up paddle na Praia do Leme tiveram uma manhã de susto no Rio de Janeiro, neste sábado (21). Em função de fortes ventos, mais de 100 adeptos desse esporte náutico foram surpreendidos durante a atividade. Muitos deles foram jogados ao mar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou que resgatou 73 pessoas. Elas não conseguiram retornar à orla.