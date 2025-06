Oito pessoas morrem após balão pegar fogo e cair em Santa Catarina

Um grave acidente com um balão de ar quente deixou ao menos oito mortos na manhã deste sábado (21), no município de Praia Grande, no extremo Sul de Santa Catarina. A cidade é conhecida nacionalmente como a “Capital dos Cânions” e também como a “Capital do Balonismo”.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o balão transportava cerca de 22 pessoas quando pegou fogo e caiu. Imagens registradas por populares e compartilhadas nas redes sociais mostram o momento exato em que o balão é consumido pelas chamas e despenca do céu.

O acidente ocorreu próximo a um posto de saúde da cidade, o que facilitou o atendimento inicial aos feridos. O Corpo de Bombeiros atua na ocorrência em conjunto com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades investigam o que pode ter provocado a tragédia. A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e perícia.