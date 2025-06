Feriados prolongados ficam escassos no segundo semestre de 2025

Com a passagem do feriado de Corpus Christi, celebrado na última quinta-feira (19), o calendário nacional de 2025 entra na segunda metade do ano com poucas oportunidades para folgas prolongadas. Dos seis feriados nacionais que ainda restam até dezembro, apenas dois caem em quintas-feiras, o que permite a tradicional “emenda” com a sexta-feira e prolonga o descanso até o fim de semana, desde que autorizada por empresas e órgãos públicos.

Os demais feriados estão distribuídos entre sábados e domingos, o que reduz as chances de folga extra para a maior parte dos trabalhadores. A escassez de feriados prolongados tende a impactar setores como comércio, turismo e transporte, que normalmente se beneficiam do aumento na circulação de pessoas durante esses períodos.

Além das datas nacionais, estados e municípios ainda podem contar com feriados locais. É o caso do Dia de São João, celebrado na próxima terça-feira (24) em cidades como Salvador (BA), Aracaju (SE) e João Pessoa (PB), onde a data é considerada feriado e movimenta os festejos juninos.

Confira os feriados nacionais restantes em 2025:

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Com isso, apenas o Dia da Consciência Negra e o Natal oferecem possibilidade de folga prolongada no segundo semestre deste ano.