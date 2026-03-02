Israel lança série de ataques contra Beirute, no Líbano

Israel lançou uma série de ataques contra a capital do Líbano, Beirute, depois que o grupo militante libanês Hezbollah disparou mísseis através da fronteira do Líbano com Israel no início desta segunda-feira, 2 (noite de domingo, dia 1º, no Brasil).

É a primeira vez em mais de um ano que o Hezbollah reivindica um ataque contra Israel. O exército israelense afirmou ter interceptado um projétil que cruzou a fronteira e que vários outros caíram em áreas abertas. Não foram relatados feridos ou danos.

O Hezbollah disse em um comunicado que os ataques foram realizados em retaliação pelo assassinato do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e por "repetidas agressões israelenses".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.