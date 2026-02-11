Capa Jornal Amazônia
Ônibus pega fogo na av. Augusto Montenegro, em Belém, e causa susto

Não há registro de pessoas feridas

O Liberal
fonte

Ônibus pega fogo na av. Augusto Montenegro, em Belém. (João Thiago Dias/ Especial para O Liberal)

Um ônibus da linha Sideral pegou fogo na noite desta quarta-feira (11), na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente tomado pelas chamas, enquanto uma intensa fumaça escura se espalha pela via

Segundo testemunhas, foi possível ouvir várias explosões no momento em que o fogo se alastrava pelo coletivo, o que aumentou o susto de quem passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou por volta das 20h, iniciando o combate às chamas. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio. Também não foi confirmado se havia passageiros no interior do ônibus quando o fogo começou, e não há registro de pessoas feridas.

O caso deve ser apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A reportagem apura mais informações sobre o ocorrido.

