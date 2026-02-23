Capa Jornal Amazônia
Ministério Público determina fim da obrigatoriedade de saia no Colégio Paes de Carvalho

Mudança no uniforme do tradicional colégio de Belém ocorre após determinação do MPPA e relatos de assédio no trajeto escolar

Hannah Franco
fonte

Após 184 anos, Colégio Paes de Carvalho libera calça para alunas (Divulgação/Instagram/@colegiopaesdecarvalho)

O Colégio Estadual Paes de Carvalho, em Belém, deixou de exigir o uso obrigatório da saia como parte do uniforme feminino. A decisão foi tomada após escuta junto aos estudantes e determinação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Com a nova regra, as alunas passam a ter o direito de optar pelo uso de calça jeans como parte do vestuário escolar. A mudança atende a pedidos feitos por estudantes, que relataram situações de importunação sexual nas ruas e em ônibus durante o deslocamento até a escola.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que, após escuta ativa junto aos estudantes e sugestão do Ministério Público, foram realizadas "adequações quanto à utilização do uniforme do colégio, respeitando as individualidades e o bem-estar da classe escolar". O comunicado destacou ainda que os estudantes podem optar por permanecer com o uniforme padrão já utilizado ou adotar o novo modelo.

A medida não extingue o uniforme tradicional, mas encerra a obrigatoriedade exclusiva do modelo feminino que marcou gerações. Agora, o uso da calça passa a ser uma alternativa oficialmente permitida.

Fundado em 28 de julho de 1841, como Liceu Paraense, o Paes de Carvalho é a escola pública mais antiga em atividade no Pará e uma das mais longevas do Brasil. O uniforme tradicional é composto por saia plissada azul-marinho e meião branco para as meninas, e calça e blusa azul-marinho e branca para os meninos.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o MPPA para mais detalhes sobre a determinação e aguarda retorno.

