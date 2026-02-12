Professores de inglês da rede pública podem concorrer a intercâmbio nos Estados Unidos

Professores de Língua Inglesa da rede pública estadual têm uma nova oportunidade de qualificação internacional. Estão abertas, até o dia 10 de março de 2026, as inscrições para a etapa estadual do Programa Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers (DAI), iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos que oferece intercâmbio de aperfeiçoamento profissional em universidades americanas.

A participação ocorre por meio da adesão da Secretaria de Estado de Educação ao programa, que é voltado a docentes efetivos do Ensino Médio e tem como objetivo fortalecer a qualidade do ensino da Língua Inglesa, aliando formação acadêmica, prática pedagógica e desenvolvimento de lideranças educacionais. Ao retornarem ao Brasil, os professores selecionados atuarão como multiplicadores do conhecimento adquirido.

Formação acadêmica e prática nos Estados Unidos

O intercâmbio terá duração de um semestre acadêmico, entre julho e dezembro de 2027, em uma universidade dos Estados Unidos. Durante o período, os participantes terão acesso a aulas e treinamentos intensivos em metodologias de ensino, planejamento pedagógico, estratégias educacionais, liderança e uso de tecnologias aplicadas à educação.

Além da formação universitária, o programa prevê um estágio supervisionado em uma escola de Ensino Médio norte-americana, proporcionando a vivência prática do sistema educacional local e a troca de experiências com professores e estudantes.

Quem pode participar

Podem se candidatar professores brasileiros natos ou naturalizados, sem cidadania norte-americana, com licenciatura em Língua Inglesa concluída após 31 de dezembro de 2010. É necessário ser docente efetivo do Ensino Médio da rede pública estadual, com estágio probatório concluído, atuação em regime de dedicação exclusiva e, no mínimo, cinco anos de experiência no ensino de inglês após a graduação.

O candidato deve comprovar proficiência no idioma e estar exercendo atualmente pelo menos 50% da carga horária em sala de aula. O programa prioriza profissionais com pouca ou nenhuma experiência internacional e não permite a participação de docentes que já tenham sido contemplados pelo Programa de Líderes Internacionais em Educação (ILEP) ou por edições anteriores do Fulbright DAI.

Etapas do processo seletivo

A seleção será realizada em três fases:

Etapa estadual – análise do projeto individual (Inquiry Project);

– análise do projeto individual (Inquiry Project); Etapa nacional – avaliação por comitê de especialistas indicados pela Comissão Fulbright e pelo Consed;

– avaliação por comitê de especialistas indicados pela Comissão Fulbright e pelo Consed; Etapa internacional – análise final por especialistas em educação em Washington, D.C., com aprovação do J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB).

Como se inscrever

As inscrições para a etapa estadual devem ser realizadas até 10 de março de 2026, exclusivamente pelo e-mail difor@seduc.pa.gov.br , com o assunto:

INSCRIÇÃO FULBRIGHT DAI 2026-2027

Os candidatos devem enviar a seguinte documentação:

Formulário FY24 Fulbright DAI Application; Leave Approval Form em inglês e português, assinado pela direção da escola (Obs.: o visto “de acordo” será concedido posteriormente pelo Secretário Adjunto de Educação Básica, caso o candidato seja selecionado); Currículo resumido; Institutional Support and Reference Form, assinado pela coordenação pedagógica; Documento oficial com foto; Histórico escolar e diploma da licenciatura em Língua Inglesa; Comprovante de proficiência (TOEFL), se houver.

Mais informações e a lista completa de documentos estão disponíveis no site oficial da Secretaria de Estado de Educação.