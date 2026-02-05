Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Estudantes da rede estadual do Pará escolhem novo uniforme escolar

Votação reuniu modelos com referências à identidade regional, como a bandeira do Pará e traços marajoaras.

O Liberal
fonte

A proposta de padronização do uniforme tem como objetivo garantir conforto, segurança e identidade aos estudantes (Divulgação)

Estudantes das escolas da rede pública estadual do Pará escolheram o novo modelo de uniforme escolar por meio de uma consulta pública realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A votação contou com a participação de alunos, professores, servidores e membros da sociedade em geral.

Segundo a Seduc, a proposta de padronização do uniforme tem como objetivo garantir mais conforto, segurança e identidade aos estudantes da rede estadual. O secretário de Educação, Ricardo Sefer, afirmou que a iniciativa busca fortalecer o sentimento de pertencimento no ambiente escolar. “A escolha dos uniformes é resultado de um processo responsável que foi pensado para garantir conforto, segurança e a identidade aos nossos estudantes. Ele representa igualdade, pertencimento e respeito ao ambiente escolar, além de contribuir para a organização do dia a dia das famílias”, declarou.

Votação 

Durante o processo de votação, foram apresentadas diferentes opções de modelos, com elementos que valorizam a identidade regional, como a bandeira do Pará e traços marajoaras. O modelo escolhido traz detalhes em azul e um espaço destinado à aplicação do brasão de cada unidade de ensino. A adesão ao uniforme será facultativa, ficando a decisão a cargo da comunidade escolar.

imageModelo de uniformes para professores (Divulgação)

Além do uniforme destinado aos estudantes, também foram definidos os modelos para professores e demais servidores que atuam diretamente no processo de ensino e aprendizagem nas escolas da rede estadual.

Confecção 

A confecção dos uniformes ficará sob responsabilidade dos próprios alunos ou de seus responsáveis, assim como dos profissionais da educação, que poderão escolher onde produzir as peças. Qualquer pessoa física ou empresa poderá confeccionar e comercializar os uniformes, desde que respeite o padrão estabelecido, incluindo arte e especificações técnicas, como cores, aplicação e posicionamento dos elementos. Essas orientações foram encaminhadas às Diretorias Regionais de Ensino (DREs).

De acordo com a Seduc, a utilização do novo uniforme já poderá ocorrer a partir do início do ano letivo de 2026.

.
