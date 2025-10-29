Sistema de bilhetagem 'Pra Já' para o BRT Metropolitano é lançado em Belém

O governo do Pará avança na modernização do transporte público da Região Metropolitana de Belém com o lançamento do sistema de bilhetagem “Pra Já”, exclusivo para o BRT Metropolitano, que será inaugurado nesta sexta-feira (31). A iniciativa reforça a preparação da capital para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) e marca uma nova etapa na mobilidade urbana, com mais praticidade, tecnologia e acessibilidade para os passageiros que circulam entre Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Marituba, Ananindeua e Belém.

Desenvolvido pela empresa Autopass, o sistema “Pra Já” oferece três opções de acesso ao transporte: o bilhete digital (QR Code), comprado via Pix no aplicativo Pra Já Metropolitano; o bilhete físico, adquirido com dinheiro nas bilheterias do BRT; e o cartão físico Pra Já, recarregável pelo aplicativo e nos terminais do BRT nas estações.

Com a implantação, a expectativa é alcançar 3,8 milhões de transações mensais, impulsionando a economia local e gerando mais de 150 vagas de emprego diretas, entre bilheteiros, operadores e técnicos de suporte. O sistema contará com 419 validadores instalados em 265 ônibus, 32 estações e dois terminais do BRT Metropolitano.

O sistema de bilhetagem “Pra Já” é exclusivo para o BRT Metropolitano, não havendo integração com o cartão atualmente utilizado no transporte de Belém e municípios vizinhos.