Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pets chevron right

Como resgatar animais na rua? Confira dicas

Aprenda como resgatar um animal de rua com segurança e responsabilidade, garantindo o bem-estar do pet e evitando complicações.

Gabrielle Borges
fonte

Resgatar um animal de rua exige responsabilidade e preparo. (Freepik)

O abandono de animais nas ruas é um problema recorrente, mas muitas pessoas se mobilizam para ajudar esses bichos. No entanto, resgatar um animal de forma segura e responsável exige atenção e alguns cuidados. Ao seguir os cuidados certos, você garante a segurança do animal e evita complicações tanto para ele quanto para você. 

Pensando nisso, o OLiberal.com te auxilia com algumas dicas; veja o passo a passo para garantir o bem-estar dos pets resgatados e evitar complicações durante o processo. Confira abaixo.

1. Observe o comportamento do animal

Quando você se deparar com um animal na rua, o primeiro passo é observar o comportamento dele. Verifique se ele está com medo, se está se aproximando ou se está agressivo. Animais que estão com medo ou em dor tendem a se comportar de maneira defensiva.

Se o animal estiver visivelmente ferido, com sinais de doença ou muito agressivo, o mais recomendado é procurar ajuda de profissionais, como veterinários ou ONGs especializadas.

2. Proteja-se durante o resgate

Embora seja natural querer ajudar, é fundamental lembrar que alguns animais de rua podem estar doentes ou ser portadores de parasitas, como pulgas ou carrapatos. Use luvas para evitar o contato direto com o animal, principalmente se ele estiver visivelmente sujo ou ferido.

Em casos de animais muito agressivos, é importante não tentar resgatá-los sem a ajuda de um profissional.

VEJA MAIS

image Precisa treinar o seu cachorro em casa? Confira algumas dicas de adestramento
Muitos tutores de pet sofrem com o mal comportamento dos animais quando não estão presentes nas residências



image O que comprar antes de adotar um gato? Confira 5 produtos indispensáveis para receber seu novo pet
Areia higiênica, comedouro, arranhador e brinquedos estão entre os itens essenciais para garantir conforto e bem-estar ao gato desde o primeiro dia no novo lar



image Como promover um enriquecimento ambiental para cães? Confira guia completo
Incorporar essas práticas no cotidiano do seu pet pode transformar a relação de vocês e garantir mais saúde, alegria e equilíbrio emocional ao cachorro


 

3. Transporte seguro

Depois de resgatar o animal, o próximo passo é transportá-lo até o veterinário ou um abrigo. O transporte deve ser feito de forma segura para evitar que o animal se machuque ou piore. Se possível, use uma caixa de transporte apropriada. Caso não tenha uma, uma alternativa é envolver o animal em uma toalha ou cobertor para segurá-lo sem que ele se movimente durante o trajeto.

Nunca transporte um animal solto no carro, pois isso pode ser perigoso tanto para ele quanto para os ocupantes do veículo.

4. Procure ajuda profissional imediatamente

Leve o animal a um veterinário o mais rápido possível. Mesmo que ele pareça bem, uma avaliação profissional é essencial para garantir que não haja ferimentos internos ou doenças. Os veterinários também podem ajudar a identificar o histórico do animal, como se ele é castrado, vacinado e se possui alguma doença transmissível.

Além disso, eles podem orientar sobre os cuidados a serem tomados durante o período de adaptação do animal, caso você decida adotá-lo.

5. Adote ou procure um lar temporário

Se você está disposto a adotar o animal, prepare-se para oferecer um ambiente adequado, com comida, água e atenção. No entanto, se você não puder manter o animal, procure por abrigos ou ONGs que possam acolhê-lo. Muitas dessas organizações têm estrutura para cuidar dos animais até que eles encontrem um novo lar.

Se não for possível adotar, também é importante buscar outros voluntários ou um lar temporário para o animal. Existem diversas ONGs que fazem esse tipo de acolhimento e ajudam no processo de adoção responsável.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

adoção de pets

cuidados com pets

saúde dos pets

resgate de animais
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

que tal?

Gato gera multa de R$ 12,6 mil e acaba em 'prisão domiciliar'

Rémi, um gato laranja, foi proibido de sair de casa por ordem judicial, após invadir propriedade de vizinho

19.11.25 16h35

PETS

O que comprar antes de adotar um gato? Confira 5 produtos indispensáveis para receber seu novo pet

Areia higiênica, comedouro, arranhador e brinquedos estão entre os itens essenciais para garantir conforto e bem-estar ao gato desde o primeiro dia no novo lar

28.10.25 12h48

DICA ANIMAL

Casa limpa e com pets: confira dicas para manter o ambiente cheiroso mesmo com animais

Por razões de saúde, a residência sempre deve estar limpa e segura para os pets e moradores

13.10.25 19h04

Mundo

Cidade da Itália vai cobrar taxa turística para cães a partir de 2026

Bolzano prevê cobrança diária para pets visitantes e anuidade para moradores com cães

30.09.25 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda