Como resgatar animais na rua? Confira dicas

O abandono de animais nas ruas é um problema recorrente, mas muitas pessoas se mobilizam para ajudar esses bichos. No entanto, resgatar um animal de forma segura e responsável exige atenção e alguns cuidados. Ao seguir os cuidados certos, você garante a segurança do animal e evita complicações tanto para ele quanto para você.

Pensando nisso, o OLiberal.com te auxilia com algumas dicas; veja o passo a passo para garantir o bem-estar dos pets resgatados e evitar complicações durante o processo. Confira abaixo.

1. Observe o comportamento do animal

Quando você se deparar com um animal na rua, o primeiro passo é observar o comportamento dele. Verifique se ele está com medo, se está se aproximando ou se está agressivo. Animais que estão com medo ou em dor tendem a se comportar de maneira defensiva.

Se o animal estiver visivelmente ferido, com sinais de doença ou muito agressivo, o mais recomendado é procurar ajuda de profissionais, como veterinários ou ONGs especializadas.

2. Proteja-se durante o resgate

Embora seja natural querer ajudar, é fundamental lembrar que alguns animais de rua podem estar doentes ou ser portadores de parasitas, como pulgas ou carrapatos. Use luvas para evitar o contato direto com o animal, principalmente se ele estiver visivelmente sujo ou ferido.

Em casos de animais muito agressivos, é importante não tentar resgatá-los sem a ajuda de um profissional.

3. Transporte seguro

Depois de resgatar o animal, o próximo passo é transportá-lo até o veterinário ou um abrigo. O transporte deve ser feito de forma segura para evitar que o animal se machuque ou piore. Se possível, use uma caixa de transporte apropriada. Caso não tenha uma, uma alternativa é envolver o animal em uma toalha ou cobertor para segurá-lo sem que ele se movimente durante o trajeto.

Nunca transporte um animal solto no carro, pois isso pode ser perigoso tanto para ele quanto para os ocupantes do veículo.

4. Procure ajuda profissional imediatamente

Leve o animal a um veterinário o mais rápido possível. Mesmo que ele pareça bem, uma avaliação profissional é essencial para garantir que não haja ferimentos internos ou doenças. Os veterinários também podem ajudar a identificar o histórico do animal, como se ele é castrado, vacinado e se possui alguma doença transmissível.

Além disso, eles podem orientar sobre os cuidados a serem tomados durante o período de adaptação do animal, caso você decida adotá-lo.

5. Adote ou procure um lar temporário

Se você está disposto a adotar o animal, prepare-se para oferecer um ambiente adequado, com comida, água e atenção. No entanto, se você não puder manter o animal, procure por abrigos ou ONGs que possam acolhê-lo. Muitas dessas organizações têm estrutura para cuidar dos animais até que eles encontrem um novo lar.

Se não for possível adotar, também é importante buscar outros voluntários ou um lar temporário para o animal. Existem diversas ONGs que fazem esse tipo de acolhimento e ajudam no processo de adoção responsável.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)