Saiba quais cuidados são necessários com os pets nas celebrações de fim de ano

Situações ligadas às comemorações de fim de ano, como os fogos de artifício e a casa cheia de gente, podem ser prejudiciais para os bichinhos

Ana Paula Gama
fonte

Muitas vezes os pets passam a festança toda assustados ou desconfortáveis (Freepik.com)

As celebrações de fim de ano estão chegando e, com isso, é necessário que os tutores de pets tomem alguns cuidados para protegerem os peludinhos, já que o barulho dos fogos de artifício pode causar pânico nos pets devido à audição sensível que eles possuem.

De acordo com Flávia dos Remédios Corrêa, médica veterinária do Pets Líder, entre os transtornos mais comuns estão: estresse intenso e ansiedade; taquicardia e tremores; desorientação com a tentativa de fugas; vômitos, salivação excessiva e respiração ofegante; e comportamento destrutivo.

“Como podemos agir nesses casos: colocá-los em um ‘esconderijo seguro’ antes dos fogos; fechar janelas e cortinas para abafar o som e reduzir o impacto das luzes; além colocar músicas no ambiente para ajudar a diminuir a percepção dos sons externos. Também é importante permitir que o pet se esconda onde quiser, pois é uma forma natural do animal lidar com estresse”, explica a veterinária.

Outro ponto importante é não brigar nem forçar interação com animal, pois isso aumenta mais ainda o medo dele.

Uma boa alternativa é utilizar calmantes, difusores de feromônio e brinquedos recheáveis. Além disso, caso o animal tenha histórico de crises graves, é essencial consultar um médico veterinário.

Pets Líder

O Pets Líder pode auxiliar os tutores oferecendo consultas veterinárias, onde na consulta o profissional vai passar as devidas orientações e como prevenir o estresse e problemas alimentares.

“E o acompanhamento contínuo é importante para orientar tutores sobre comportamentos, saúde e bem-estar do animal”, finaliza a veterinária Flávia dos Remédios.

O Pets Líder tem como principal foco o compromisso com o bem-estar dos animais e a satisfação dos tutores. Para saber mais sobre os serviços oferecidos, clique aqui.

