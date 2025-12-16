Saiba quais cuidados são necessários com os pets nas celebrações de fim de ano

As celebrações de fim de ano estão chegando e, com isso, é necessário que os tutores de pets tomem alguns cuidados para protegerem os peludinhos, já que o barulho dos fogos de artifício pode causar pânico nos pets devido à audição sensível que eles possuem.

De acordo com Flávia dos Remédios Corrêa, médica veterinária do Pets Líder, entre os transtornos mais comuns estão: estresse intenso e ansiedade; taquicardia e tremores; desorientação com a tentativa de fugas; vômitos, salivação excessiva e respiração ofegante; e comportamento destrutivo.

“Como podemos agir nesses casos: colocá-los em um ‘esconderijo seguro’ antes dos fogos; fechar janelas e cortinas para abafar o som e reduzir o impacto das luzes; além colocar músicas no ambiente para ajudar a diminuir a percepção dos sons externos. Também é importante permitir que o pet se esconda onde quiser, pois é uma forma natural do animal lidar com estresse”, explica a veterinária.

Outro ponto importante é não brigar nem forçar interação com animal, pois isso aumenta mais ainda o medo dele.

Uma boa alternativa é utilizar calmantes, difusores de feromônio e brinquedos recheáveis. Além disso, caso o animal tenha histórico de crises graves, é essencial consultar um médico veterinário.

