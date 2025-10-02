Capa Jornal Amazônia
Pets com necessidades especiais: atenção e carinho diário

É essencial adaptar cuidados, alimentação e acessórios para garantir qualidade de vida aos animais com necessidades específicas

Ana Paula Gama
fonte

Pets com necessidades especiais podem levar uma vida normal junto de suas famílias (Freepik.com)

Pelo fato de não terem um corpo perfeito, os animais portadores de necessidades precisam de muito amor e cuidado redobrado, o que muitas vezes não acontece. Diante desse cenário, é essencial que as pessoas que escolhem ter um animalzinho especial adotem algumas medidas para que o pet consiga ter qualidade de vida.

De acordo com Tatiana Boaventura Jakubowicz, médica veterinária e coordenadora clínica no Pets Líder, os problemas mais comuns em cães e gatos são: paralisias; doenças neurológicas; cegueira; surdez e condições crônicas como diabetes, insuficiência renal ou cardíaca. Além disso, existem os casos de pets idosos que ficam com a mobilidade reduzida.

image Tatiana Jakubowicz é médica veterinária. Ela ressalta que é essencial oferecer conforto e amor aos pets. (Arquivo pessoal)

“Hoje temos muitos recursos para que esses animais vivam bem. Com acompanhamento veterinário regular, alimentação adequada e algumas adaptações em casa, eles podem ter uma rotina saudável e confortável. O segredo é o cuidado contínuo e individualizado”, explica a veterinária.

A seguir, confira alguns cuidados essenciais para os pets com necessidades especiais:

- Manter consultas veterinárias periódicas; 

- Manter a regularidade no uso de medicamentos e suplementações; 

- Adequar o ambiente com tapetes antiderrapantes, rampas de acesso, camas ortopédicas; 

- Proporcionar atividades apropriadas como brinquedos interativos e passeios adaptados; 

- Dedicar cuidados extras à higiene, à hidratação e ao bem-estar emocional do pet.

Alimentação 

Outro ponto importante é a alimentação dos pets, que deve ser diferenciada, conforme orienta a veterinária Tatiana Boaventura. “A alimentação deve ser específica para cada condição. Muitos necessitam de rações terapêuticas, dietas balanceadas com orientação veterinária ou suplementação. O importante é que a dieta seja individualizada e atenda às limitações e necessidades nutricionais de cada pet”, destaca.

O Pets Líder conta com equipe qualificada para acompanhamento clínico, orientação nutricional, cuidados na farmácia veterinária e auxílio na adaptação do ambiente do pet. O objetivo é oferecer atendimento humanizado e completo, garantindo conforto, saúde e longevidade para os animais com necessidades especiais. Para saber mais, clique aqui.

