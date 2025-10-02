Pets com necessidades especiais: atenção e carinho diário

Pelo fato de não terem um corpo perfeito, os animais portadores de necessidades precisam de muito amor e cuidado redobrado, o que muitas vezes não acontece. Diante desse cenário, é essencial que as pessoas que escolhem ter um animalzinho especial adotem algumas medidas para que o pet consiga ter qualidade de vida.

De acordo com Tatiana Boaventura Jakubowicz, médica veterinária e coordenadora clínica no Pets Líder, os problemas mais comuns em cães e gatos são: paralisias; doenças neurológicas; cegueira; surdez e condições crônicas como diabetes, insuficiência renal ou cardíaca. Além disso, existem os casos de pets idosos que ficam com a mobilidade reduzida.

Tatiana Jakubowicz é médica veterinária. Ela ressalta que é essencial oferecer conforto e amor aos pets. (Arquivo pessoal)

“Hoje temos muitos recursos para que esses animais vivam bem. Com acompanhamento veterinário regular, alimentação adequada e algumas adaptações em casa, eles podem ter uma rotina saudável e confortável. O segredo é o cuidado contínuo e individualizado”, explica a veterinária.

A seguir, confira alguns cuidados essenciais para os pets com necessidades especiais:

- Manter consultas veterinárias periódicas;

- Manter a regularidade no uso de medicamentos e suplementações;

- Adequar o ambiente com tapetes antiderrapantes, rampas de acesso, camas ortopédicas;

- Proporcionar atividades apropriadas como brinquedos interativos e passeios adaptados;

- Dedicar cuidados extras à higiene, à hidratação e ao bem-estar emocional do pet.

Alimentação

Outro ponto importante é a alimentação dos pets, que deve ser diferenciada, conforme orienta a veterinária Tatiana Boaventura. “A alimentação deve ser específica para cada condição. Muitos necessitam de rações terapêuticas, dietas balanceadas com orientação veterinária ou suplementação. O importante é que a dieta seja individualizada e atenda às limitações e necessidades nutricionais de cada pet”, destaca.

