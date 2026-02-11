Carnaval 2026: entenda como o barulho dos 'bloquinhos de rua' pode afetar a pele dos pets
No período do carnaval, é importante que os tutores mantenham a casa em silêncio
O carnaval, apesar de ser um período marcado por shows, festas, comemorações e a movimentação dos "bloquinhos de rua" pelas cidades, também possui um lado negativo para os tutores de animais de estimação, que é o excesso de barulho. Poucas pessoas sabem, mas expor os pets a altos volumes pode fazer mal à saúde da pele, por conta do estresse que gera agitação e calor com relação ao organismo dos animais.
O crescimento dos níveis de ansiedade pode modificar o comportamento e intensificar quadros dermatológicos. No período do Carnaval, por exemplo, é frequente notar o agravamento de alergias e dermatites. Em muitos casos, o tutor atribui os sintomas somente às altas temperaturas, mas fatores como estresse e alterações no ambiente também exercem influência significativa.
Confira algumas dicas para evitar problemas com a pele dos animais:
- Mantenha o ambiente da casa sempre silencioso;
- Cuide bem da alimentação de seus animais de estimação;
- Continue com a rotina de passeios e brincadeiras dos pets;
- Evite sair com os cães e gatos em horário que esteja muito ensolarado;
- E jamais dê medicação ao animal sem a indicação de um médico veterinário.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
