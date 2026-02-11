Capa Jornal Amazônia
Carnaval 2026: entenda como o barulho dos 'bloquinhos de rua' pode afetar a pele dos pets

No período do carnaval, é importante que os tutores mantenham a casa em silêncio

Victoria Rodrigues
fonte

A maioria dos cães possuem sensibilidade a barulhos muito altos durante o carnaval. (Foto: Freepik)

O carnaval, apesar de ser um período marcado por shows, festas, comemorações e a movimentação dos "bloquinhos de rua" pelas cidades, também possui um lado negativo para os tutores de animais de estimação, que é o excesso de barulho. Poucas pessoas sabem, mas expor os pets a altos volumes pode fazer mal à saúde da pele, por conta do estresse que gera agitação e calor com relação ao organismo dos animais.

O crescimento dos níveis de ansiedade pode modificar o comportamento e intensificar quadros dermatológicos. No período do Carnaval, por exemplo, é frequente notar o agravamento de alergias e dermatites. Em muitos casos, o tutor atribui os sintomas somente às altas temperaturas, mas fatores como estresse e alterações no ambiente também exercem influência significativa.

Confira algumas dicas para evitar problemas com a pele dos animais:

  • Mantenha o ambiente da casa sempre silencioso;
  • Cuide bem da alimentação de seus animais de estimação;
  • Continue com a rotina de passeios e brincadeiras dos pets;
  • Evite sair com os cães e gatos em horário que esteja muito ensolarado;
  • E jamais dê medicação ao animal sem a indicação de um médico veterinário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Palavras-chave

carnaval 2026

pets

cuidados

pele

dermatologia
Pets
