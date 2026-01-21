Qual a quantidade de areia devo colocar na caixa do gato? Confira dicas para evitar desperdício

Cuidar de um gato envolve mais do que alimentação e brincadeiras: a higiene é essencial para o bem-estar do felino. Um dos pontos mais importantes e que muitos tutores subestimam é a quantidade de areia usada na caixa sanitária. A medida correta garante conforto, mantém a limpeza do ambiente e evita desperdício do produto.

Especialistas afirmam que a medida correta de areia pode influenciar diretamente o comportamento do animal na hora de fazer as necessidades.

Confira a seguir algumas dicas de como evitar desperdício de areia e manter o ambiente confortável para o seu bichano.

Qual a quantidade certa de areia?

Especialistas recomendam que a camada de areia tenha, em média, de 5 a 7 centímetros de profundidade, quantidade suficiente para permitir que o gato faça suas necessidades sem dificuldade. Essa medida também ajuda a controlar odores e facilita a remoção diária das fezes.

Areia em excesso pode dificultar a entrada e saída do gato da caixa, provocar sujeira espalhada pela casa e gerar desperdício. Já a areia em quantidade insuficiente pode incomodar o animal, diminuir a absorção de urina e fezes e causar mau cheiro.

Tipos de areia e como escolher

Existem diferentes tipos de areia para gatos no mercado, como:

Areia aglomerante: forma grumos ao entrar em contato com a urina, facilitando a limpeza diária.

forma grumos ao entrar em contato com a urina, facilitando a limpeza diária. Areia de sílica: absorve líquidos rapidamente e controla odores por mais tempo.

absorve líquidos rapidamente e controla odores por mais tempo. Areia biodegradável: feita de materiais naturais, como madeira ou milho, é uma opção sustentável.

Independentemente do tipo escolhido, o ideal é manter a camada de areia sempre uniforme e na quantidade adequada. Isso ajuda a evitar que o gato escave demais ou espalhe a areia pelo chão.

Como a quantidade de areia influencia o comportamento do gato?

Os gatos são animais muito sensíveis a cheiros, texturas e alterações no ambiente. Quando a caixa possui pouca areia, eles acabam sentindo o fundo, o que pode gerar desconforto e levá-los a evitar o local.

Por outro lado, excesso de areia também pode causar problemas. Se o felino começar a cavar exageradamente, arranhar o fundo da caixa ou sair com areia espalhada pelas patas, esses comportamentos indicam que a quantidade de material não está adequada.

Dicas para evitar desperdício de areia

Não encher a caixa demais: colocar mais areia do que o necessário não aumenta a absorção e só gera gasto extra.

colocar mais areia do que o necessário não aumenta a absorção e só gera gasto extra. Reponha a areia aos poucos: complete a camada sempre que perceber que está abaixo da profundidade recomendada.

complete a camada sempre que perceber que está abaixo da profundidade recomendada. Limpeza diária: retire fezes e grumos regularmente, evitando a contaminação da areia limpa.

retire fezes e grumos regularmente, evitando a contaminação da areia limpa. Escolha a caixa adequada: caixas muito pequenas ou rasas podem exigir reposição mais frequente, enquanto caixas maiores permitem uma camada ideal de areia sem desperdício.

