Quanto tempo dura um tapete higiênico para cachorro? Confira o tempo certo de troca

Com as dicas certas, é possível otimizar o uso do tapete e manter o ambiente mais limpo por mais tempo, sem comprometer a eficácia do produto

Gabrielle Borges
fonte

Confira dicas sobre tapetes higiênicos para cachorros (Foto: Freepik)

Não há dúvidas de que o tapete higiênico para cães é um aliado indispensável na rotina dos tutores. Prático e eficiente, o produto facilita a higiene do pet, além de ajudar a manter a casa limpa. No entanto, uma dúvida frequente que surge entre os donos de cães é: quanto tempo dura um tapete higiênico para cachorro?

A resposta para essa questão vai além de simplesmente verificar a quantidade de vezes que o pet utiliza o item. Ela envolve uma série de fatores que influenciam diretamente a durabilidade e a eficácia do tapete higiênico. Confira a seguir algumas dicas sobre esse produto de higiene.

Quando devo trocar o tapete higiênico do meu cão?

A higiene do seu cão é um reflexo direto do cuidado que o tutor possui com ele. Usar corretamente o tapete higiênico é uma das maneiras mais práticas de garantir que o ambiente se mantenha limpo e saudável para o pet.

No entanto, saber o momento certo de trocar o tapete higiênico é essencial para evitar problemas de saúde, como o acúmulo de fezes e urina, que pode gerar odores fortes e até mesmo infecções.

Fatores que determinam a duração do tapete higiênico para cães

Número de cães na residência

Quando há mais de um cachorro em casa, a quantidade de urina e fezes será maior, o que exige trocas mais frequentes. Se você tem dois ou mais pets, é fundamental calcular a quantidade de tapetes higiênicos com base no número total de animais

Tamanho do animal

O tamanho do cachorro também influencia na quantidade de xixi e fezes que ele produz. Cães de grande porte, por exemplo, irão usar o tapete com mais frequência e, portanto, precisarão de trocas mais rápidas. Já os cães pequenos podem ter uma frequência menor de uso, prolongando a vida útil do tapete por mais tempo.

Quantidade de xixi

A quantidade de urina que o pet libera ao longo do dia é um dos maiores determinantes para a troca do tapete. É importante observar o tapete e trocar assim que ele estiver saturado ou começar a apresentar odores fortes.

Dimensões do tapete

Tapetes maiores oferecem mais área para o cachorro fazer suas necessidades, o que pode prolongar o tempo entre as trocas. No entanto, para cães de grande porte, é recomendado o uso de tapetes maiores. Para cachorros menores, tapetes de tamanhos mais compactos podem ser suficientes.

Como calcular a quantidade de tapetes higiênicos por mês?

Para evitar correr o risco de ficar sem tapetes higiênicos, é importante ter uma previsão de consumo mensal. Abaixo, veja um cálculo simples para te ajudar a determinar a quantidade ideal de tapetes que você deve comprar.

Calcule o total de trocas mensais

Se você trocar o tapete 2 vezes por dia, são 60 trocas no mês. Caso seja 1 troca diária, será um total de 30 trocas mensais. Multiplique o número de trocas diárias pelo número de dias no mês (em média, 30 dias) para calcular a quantidade total.

  • 1 pacote para 60 dias: cachorros pequenos;
  • 1 pacote para 30 dias: cachorros médios;
  • 1 pacote para 15 dias: cachorros grandes;
  • 1 pacote para 10 dias: cachorros gigantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

cuidados com pets

saúde dos pets

dicas pets
Pets
.
