Como deixar pets seguros nas festas de fim de ano? Veterinário dá dicas de segurança

Com a chegada das festas de fim de ano, os tutores de animais de estimação precisam estar atentos aos riscos que esse período traz para os pets. Fogos de artifício, agitação de pessoas, alimentos típicos das celebrações são fatores que aumentam o estresse e a vulnerabilidade dos animais.

Pensando na saúde e segurança do seu pet nos festejos de final de ano, o OLiberal.com conversou com o médico veterinário Rodrigo Brito, que deu dicas de como lidar com possíveis estresses e até mesmo evitar problemas de saúde dos animais de estimação. Confira abaixo.

Fogos de artifício exigem atenção redobrada com os pets

Durante o período de festas, os fogos de artifício estão entre os principais fatores de risco para cães e gatos. O barulho intenso, os clarões e as vibrações costumam ser interpretados pelos animais como uma ameaça, o que pode desencadear medo intenso e reações de estresse.

Segundo o veterinário Rodrigo Brito, os principais sinais de medo e estresse entre os pets são: "se esconder em lugares fechados, arranhar portas (para ter acesso a algum cômodo) e agressividade", afirma. Em situações mais graves, o pânico pode levar a fugas, acidentes e comportamentos de risco.

VEJA MAIS



Alimentos típicos das festas: perigo para os pets

Os alimentos consumidos nas festas de fim de ano também representam riscos para os animais. Apesar de muitos tutores não resistirem e darem alguns pedaços de comida, alguns alimentos são extremamente prejudiciais aos amigos de quatro patas.



De acordo com o médico veterinário Rodrigo Brito, alimentos com chocolate e frutas específicas são perigosos de serem oferecidos:

"Sobremesas com chocolate e derivados do leite, alimentos gordurosos (como pernil), frutas como uva e macadâmia e alimentos que contêm alho e cebola devem ser evitados", ressalta o especialista.

Para garantir que seu pet se mantenha saudável durante as celebrações, é melhor oferecer petiscos próprios para eles ou alimentação natural guiada por especialistas. Evitar oferecer alimentos típicos da festa é uma maneira simples de garantir que o fim de ano seja seguro.

Viagens e o comportamento dos pets

O fluxo maior de pessoas e a mudança na rotina, como viagens, durante as festas podem afetar o comportamento dos animais, provocando ansiedade, irritabilidade, reatividade e até perda de apetite. No caso da região amazônica, o início das chuvas intensas e alguns animais são fatores que aumentam o estresse e a vulnerabilidade dos animais.

Para Rodrigo, é essencial que os tutores mantenham o quadro vacinal dos pets sempre atualizado e ter atenção redobrada em locais com vegetação preservada para evitar acidentes com animais peçonhentos:

"Vacinas sempre atualizadas, utilização de repelentes (principalmente em regiões que apresentam alta incidência de Leishmaniose), hidratação e alimentação adequada. Em regiões com vegetação preservada é comum acidentes com cobras e sapos. Acidentes com sapos é importante lavar a boca do pet e imediatamente procurar um atendimento veterinário", declara.

Se meu pet estiver estressado, posso automedicá-lo?

De acordo com o médico veterinário: "jamais automedique o seu pet. Em hipótese nenhuma utilizar medicações controladas sem orientação veterinária. Nas farmácias veterinárias são comuns as vendas de calmantes fitoterápicos. Nesse caso, devem ser respeitadas as orientações da bula", informa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)