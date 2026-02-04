Capa Jornal Amazônia
Vai passear com o pet? Confira o tipo de coleira que você deve colocar em seu animal de estimação

As coleiras devem ser confortáveis e ao mesmo tempo resistentes para garantir a proteção dos cachorros

Victoria Rodrigues
fonte

Coleira "Peitoral tipo Y" e "Peitoral Antiescape" são alguns bons exemplos para a proteção dos animais. (Foto: Freepik)

Colocar a língua para fora e abanar o rabinho são indícios de que os pets vão explorar novos quintais ou até mesmo liberar toda a energia em um passeio com o(a) tutor(a) pelas ruas da cidade. Mas, para que a experiência divertida seja também segura, os donos de cães devem tomar cuidado ao escolher uma coleira certa que seja confortável e ao mesmo tempo resistente para não sair facilmente.

Na verdade, o segredo real para a escolha das coleiras está em compreender de forma detalhada a anatomia e o comportamento do seu pet antes de comprá-la em uma loja de pet shop. É importante escolher pela cor e pelo estilo de acordo com a personalidade de seu cão; porém, para a saúde dele, é melhor optar por uma coleira que não cause dor na coluna e nem permita que ele fuja do local.

Confira os tipos e usos de coleiras para cachorros:

  • Coleira ajustável comum (colar)

A coleira ajustável tradicional envolve apenas o pescoço e geralmente é indicada para cães calmos e já treinados que não fiquem tentando retirar o objeto. Ela é a melhor opção para carregar a placa de identificação 24 horas, mas não pode ser utilizada em pets com problemas respiratórios.

  • Peitoral padrão (arnês)

O arnés, também conhecido como "Peitoral Padrão", envolve o tórax e as costas, e faz com que a pressão se distribua quando o tutor puxa o animal de estimação. O item é indicado para cães pequenos ou de raças braquicefálicas, como pugs e bulldogs, porque oferece maior conforto.

  • Peitoral do tipo ‘Y’ ou ‘H’

O peitoral do tipo "Y" ou "H" possui regulagem múltipla e o modelo respeita a ergonomia do cão, o que faz com que seus ombros fiquem livres enquanto ele caminha pelas ruas. Ele é indicado para a maioria dos pets, porque o ajuste impede que o acessório saia do lugar com facilidade.

  • Peitoral antiescape

Já o peitoral antiescape possui uma fita extra que fica posicionada após a última costela do pet, sendo muito indicado aos cães que conseguem tirar a coleira apenas andando para trás. Esse item traz **segurança máxima** para os animais que são medrosos ou muito agitados nos ambientes.

  • Coleiras e peitorais acolchoados

As coleiras e os peitorais acolchoados são uma excelente opção para os cães com pelos finos ou peles sensíveis, porque possuem forro macio. Além disso, as coleiras e os peitorais ajudam a evitar assaduras nos animais e a quebrar os pelos de seu corpo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

