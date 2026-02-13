Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pets chevron right

Cheiro de xixi de pet no sofá? Veja como remover de forma prática e dicas

Para resolver o problema de forma definitiva, é importante saber como eliminar o odor da urina do sofá corretamente

Gabrielle Borges
fonte

O cheiro de urina de cachorro e gato pode ser extremamente incômodo em móveis. (Freepik)

Quem tem pets em casa sabe que uma das maiores dificuldades é ensinar o animal a fazer xixi no local adequado. É comum que, em momentos de distração, cachorros e gatos acabem utilizando locais inusitados para suas necessidades, como sofás e estofados, principalmente quando ainda são filhotes.

Quando isso acontece, é essencial saber como remover o cheiro de urina de maneira eficaz. Pensando nisso, OLiberal.com te mostra como fazer isso e te dá dicas de como ajudar o seu pet a fazer xixi no local certo.

Qual a melhor forma de tirar o cheiro de urina do sofá?

O cheiro de urina de cachorro e gato pode ser extremamente incômodo. Por mais que a limpeza da casa seja bem feita, em residências com cães e gatos, o risco de acidentes nos estofados é alto, e o mau cheiro pode persistir.

Para resolver o problema de forma definitiva, é importante saber como eliminar o odor da urina do sofá corretamente. Afinal, não adianta manter a casa limpa se o sofá continua com manchas e um forte odor de xixi. Para isso, existem produtos eficazes para esse tipo de situação, disponíveis em várias formas, como pó ou spray.

VEJA MAIS

image Carnaval 2026: entenda como o barulho dos 'bloquinhos de rua' pode afetar a pele dos pets
No período do carnaval, é importante que os tutores mantenham a casa em silêncio


image Carvão ativado em cães e gatos: veterinário explica usos e cuidados
Seu uso seguro depende de orientação profissional, dose correta e monitoramento constante do pet


image Vai passear com o pet? Confira o tipo de coleira que você deve colocar em seu animal de estimação
As coleiras devem ser confortáveis e ao mesmo tempo resistentes para garantir a proteção dos cachorros

Como usar os produtos para eliminar o cheiro de urina?

Produtos em pó

Esses produtos são bastante eficazes, mas requerem um pouco mais de atenção na aplicação. Em muitos casos, é necessário diluir o pó em água antes de aplicar no local afetado. Siga as instruções na embalagem e tenha cuidado para não danificar o tecido do sofá.

Sprays desodorizantes

O spray é uma opção prática, pois não requer mistura com água. Para usar, basta remover o excesso de urina do sofá e aplicar o spray diretamente sobre a área afetada. Deixe o produto agir e espere secar naturalmente. Como sempre, siga as recomendações do fabricante para aproveitar ao máximo a eficácia do produto.

Não se esqueça de sempre verificar as orientações do fabricante para garantir o melhor resultado e proteger o material do seu estofado. Além disso, sempre fique atento se o produto não é tóxico para animais.

Como ensinar o pet a fazer xixi no lugar certo: dicas para cães e gatos

Para os cães, é importante começar o treinamento assim que eles chegarem em casa, levando-os regularmente ao local escolhido para fazer xixi. O reforço positivo, como petiscos e elogios, ajuda a fixar o comportamento. Os tapetes higiênicos também são uma opção de ajuda.

No caso dos gatos, o processo tende a ser mais simples, já que eles naturalmente buscam um local adequado para se aliviar. Para garantir que o seu gato utilize a caixa de areia, escolha um lugar tranquilo e acessível para colocar a caixa, limpe-a regularmente e evite mudanças frequentes de local. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

dicas pets

limpeza pets
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

PETS

Quanto tempo dura um tapete higiênico para cachorro? Confira o tempo certo de troca

Com as dicas certas, é possível otimizar o uso do tapete e manter o ambiente mais limpo por mais tempo, sem comprometer a eficácia do produto

11.02.26 11h54

CUIDADOS

Vai passear com o pet? Confira o tipo de coleira que você deve colocar em seu animal de estimação

As coleiras devem ser confortáveis e ao mesmo tempo resistentes para garantir a proteção dos cachorros

04.02.26 11h02

PETS

Qual a quantidade de areia devo colocar na caixa do gato? Confira dicas para evitar desperdício

Manter a quantidade certa de areia na caixa do gato é um cuidado simples, mas essencial para o conforto e a saúde do felino

21.01.26 11h48

PETS

Carvão ativado em cães e gatos: veterinário explica usos e cuidados

Seu uso seguro depende de orientação profissional, dose correta e monitoramento constante do pet

16.01.26 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda