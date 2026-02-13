Cheiro de xixi de pet no sofá? Veja como remover de forma prática e dicas

Quem tem pets em casa sabe que uma das maiores dificuldades é ensinar o animal a fazer xixi no local adequado. É comum que, em momentos de distração, cachorros e gatos acabem utilizando locais inusitados para suas necessidades, como sofás e estofados, principalmente quando ainda são filhotes.

Quando isso acontece, é essencial saber como remover o cheiro de urina de maneira eficaz. Pensando nisso, OLiberal.com te mostra como fazer isso e te dá dicas de como ajudar o seu pet a fazer xixi no local certo.

Qual a melhor forma de tirar o cheiro de urina do sofá?

O cheiro de urina de cachorro e gato pode ser extremamente incômodo. Por mais que a limpeza da casa seja bem feita, em residências com cães e gatos, o risco de acidentes nos estofados é alto, e o mau cheiro pode persistir.

Para resolver o problema de forma definitiva, é importante saber como eliminar o odor da urina do sofá corretamente. Afinal, não adianta manter a casa limpa se o sofá continua com manchas e um forte odor de xixi. Para isso, existem produtos eficazes para esse tipo de situação, disponíveis em várias formas, como pó ou spray.

Como usar os produtos para eliminar o cheiro de urina?

Produtos em pó

Esses produtos são bastante eficazes, mas requerem um pouco mais de atenção na aplicação. Em muitos casos, é necessário diluir o pó em água antes de aplicar no local afetado. Siga as instruções na embalagem e tenha cuidado para não danificar o tecido do sofá.

Sprays desodorizantes

O spray é uma opção prática, pois não requer mistura com água. Para usar, basta remover o excesso de urina do sofá e aplicar o spray diretamente sobre a área afetada. Deixe o produto agir e espere secar naturalmente. Como sempre, siga as recomendações do fabricante para aproveitar ao máximo a eficácia do produto.

Não se esqueça de sempre verificar as orientações do fabricante para garantir o melhor resultado e proteger o material do seu estofado. Além disso, sempre fique atento se o produto não é tóxico para animais.

Como ensinar o pet a fazer xixi no lugar certo: dicas para cães e gatos

Para os cães, é importante começar o treinamento assim que eles chegarem em casa, levando-os regularmente ao local escolhido para fazer xixi. O reforço positivo, como petiscos e elogios, ajuda a fixar o comportamento. Os tapetes higiênicos também são uma opção de ajuda.

No caso dos gatos, o processo tende a ser mais simples, já que eles naturalmente buscam um local adequado para se aliviar. Para garantir que o seu gato utilize a caixa de areia, escolha um lugar tranquilo e acessível para colocar a caixa, limpe-a regularmente e evite mudanças frequentes de local.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)