Carnaval deve ser marcado por chuva intensa em diversas regiões do Pará

Quem pretende aproveitar o Carnaval no Pará deve se preparar para um feriado debaixo de chuva em vários municípios do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão meteorológica aponta instabilidade generalizada e acumulados significativos de precipitação ao longo do período, cenário típico do inverno amazônico, fase mais chuvosa do ano na região.

De acordo com a climatologia, fevereiro é o terceiro mês mais chuvoso do inverno amazônico, com média histórica de 437,8 milímetros na Região Metropolitana de Belém. O volume fica atrás apenas de março (506,3 mm) e abril (465,5 mm), meses que concentram os maiores índices pluviométricos do período.

Para os próximos dias, o que inclui o feriado carnavalesco, os maiores acumulados são esperados nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Pará, onde a chuva pode variar entre 150 e 200 milímetros. Municípios como São Félix do Xingu, Redenção e Tucumã estão entre as áreas com maior potencial de instabilidade.

No litoral paraense, a previsão também é de chuvas frequentes e volumosas, com acumulados que podem chegar a 150 mm ao longo do período. O cenário inclui destinos turísticos bastante procurados no Carnaval, como Salinópolis, Curuçá, Algodoal, Marudá, Vigia e Soure.

O Arquipélago do Marajó também deve enfrentar um Carnaval chuvoso, com previsão de acumulados em torno de 150 milímetros. Já na Região Metropolitana de Belém, incluindo Mosqueiro e Outeiro, além do Nordeste Paraense e do Baixo Tocantins, como Cametá e Abaetetuba, os volumes devem variar entre 60 e 90 mm.

Segundo José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia, a instabilidade é provocada pelo acoplamento de grandes sistemas atmosféricos, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal responsável pelas chuvas no inverno amazônico, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAN), além do aquecimento da superfície e dos altos índices de umidade relativa do ar.

“O tempo no período de Carnaval estará muito chuvoso no sul, sudeste e litoral do Pará, abrangendo cidades como São Félix do Xingu, Redenção e Tucumã, entre outros municípios do sul, sudeste e sudoeste do estado. No litoral, envolve Salinópolis, Curuçá, Algodoal, Marudá, Soure e demais áreas e municípios do norte do Marajó e da região bragantina”, disse José Raimundo.