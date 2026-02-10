Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Carnaval deve ser marcado por chuva intensa em diversas regiões do Pará

Previsão indica volumes elevados durante o feriado, com impacto em municípios do sul, sudeste, litoral e no Marajó

O Liberal

Quem pretende aproveitar o Carnaval no Pará deve se preparar para um feriado debaixo de chuva em vários municípios do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão meteorológica aponta instabilidade generalizada e acumulados significativos de precipitação ao longo do período, cenário típico do inverno amazônico, fase mais chuvosa do ano na região.

De acordo com a climatologia, fevereiro é o terceiro mês mais chuvoso do inverno amazônico, com média histórica de 437,8 milímetros na Região Metropolitana de Belém. O volume fica atrás apenas de março (506,3 mm) e abril (465,5 mm), meses que concentram os maiores índices pluviométricos do período.

Para os próximos dias, o que inclui o feriado carnavalesco, os maiores acumulados são esperados nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Pará, onde a chuva pode variar entre 150 e 200 milímetros. Municípios como São Félix do Xingu, Redenção e Tucumã estão entre as áreas com maior potencial de instabilidade.

No litoral paraense, a previsão também é de chuvas frequentes e volumosas, com acumulados que podem chegar a 150 mm ao longo do período. O cenário inclui destinos turísticos bastante procurados no Carnaval, como Salinópolis, Curuçá, Algodoal, Marudá, Vigia e Soure.

O Arquipélago do Marajó também deve enfrentar um Carnaval chuvoso, com previsão de acumulados em torno de 150 milímetros. Já na Região Metropolitana de Belém, incluindo Mosqueiro e Outeiro, além do Nordeste Paraense e do Baixo Tocantins, como Cametá e Abaetetuba, os volumes devem variar entre 60 e 90 mm.

Segundo José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia, a instabilidade é provocada pelo acoplamento de grandes sistemas atmosféricos, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal responsável pelas chuvas no inverno amazônico, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAN), além do aquecimento da superfície e dos altos índices de umidade relativa do ar.

“O tempo no período de Carnaval estará muito chuvoso no sul, sudeste e litoral do Pará, abrangendo cidades como São Félix do Xingu, Redenção e Tucumã, entre outros municípios do sul, sudeste e sudoeste do estado. No litoral, envolve Salinópolis, Curuçá, Algodoal, Marudá, Soure e demais áreas e municípios do norte do Marajó e da região bragantina”, disse José Raimundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carnaval deve ser marcado por chuva intensa em diversas regiões do Pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PESCA

Seguro-defeso no Pará: Beto Faro debate impactos da MP 1.323 com pescadores

Rodada de reuniões com entidades de 8 estados avalia riscos de exclusão e novas regras para o benefício de pescadores artesanais

10.02.26 19h36

REESTRUTURAÇÃO

Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Terreno localizado em Benevides integra o primeiro lote de 21 imóveis ofertados em leilões digitais marcados para fevereiro

10.02.26 14h04

APREENSÃO

PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal

Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas

09.02.26 14h44

ECONOMIA

Paraenses enfrentam alta nos custos de transporte no Carnaval de 2026

Levantamento do Dieese/PA aponta aumento, enquanto consumidores relatam dificuldades com hospedagem e planejamento

09.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM PARÁ

ACIDENTE

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

09.02.26 13h22

DESESPERO!

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

09.02.26 19h35

TENSÃO

Portel cancela Carnaval 2026 após onda de violência que deixou quatro mortos no município

Em comunicado oficial, a gestão municipal informou que a medida foi tomada em respeito às vítimas e às famílias enlutadas

10.02.26 0h03

Nascimentos

Pará e outros estados da região Norte lideram em número de nascimentos

Norte carrega os melhores números, em comparação ao RJ, que acumula índices preocupantes

08.02.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda