Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Seguro-defeso no Pará: Beto Faro debate impactos da MP 1.323 com pescadores

Rodada de reuniões com entidades de 8 estados avalia riscos de exclusão e novas regras para o benefício de pescadores artesanais

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Tarso Sarraf / O Liberal (Arquivo))

A equipe técnica do senador Beto Faro (PT-PA) iniciou, nesta terça-feira (10), uma rodada de reuniões com entidades ligadas à pesca artesanal para avaliar os impactos da Medida Provisória (MP) 1.323/2025. O texto propõe alterar as regras do seguro-defeso, benefício pago aos trabalhadores durante o período de proibição da pesca, e tem gerado preocupação no setor produtivo. 

O primeiro encontro reuniu lideranças de oito estados: Pará, Rio Grande do Sul, Amapá, Sergipe, Piauí, Maranhão e Minas Gerais. A escuta foi conduzida pelos assessores Raul Ristow Krauser e Anita Leocádia, partindo do reconhecimento de que o programa convive com questionamentos que colocam em xeque a renda de milhares de famílias. 

Novas regras e mudanças no cadastro

Entre as principais alterações da MP está a transferência da concessão do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a partir de novembro de 2025. O governo pretende endurecer a fiscalização com o uso de cruzamento de dados, biometria e a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). 

As entidades alertam que a exigência de documentos fiscais e relatórios de comercialização pode excluir pescadores de áreas remotas, como a região Norte, onde o acesso à internet e à formalização é limitado.

“O objetivo dessa escuta é verificar se os pontos de atenção identificados pelo mandato coincidem com o que as entidades vivenciam nos diferentes territórios. O desafio é corrigir distorções sem penalizar quem realmente precisa”, afirmou o senador Beto Faro. 

Demandas por crédito e representação

No campo do crédito, a principal reivindicação é a equiparação das linhas destinadas aos pescadores artesanais às do trabalhador rural. Além disso, o setor critica a exclusão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), principal espaço de decisão sobre os recursos do seguro-defeso. 

“Acredito que o combate às fraudes é necessário, mas ele não poderá ocorrer à custa da exclusão de quem depende do seguro-defeso para sobreviver. É preciso olhar para a dinâmica específica da pesca, que é marcada pela sazonalidade e dependência ambiental”, defendeu Faro. 

Entenda a MP 1.323/2025

  • Gestão: o benefício passou do INSS para o Ministério do Trabalho em novembro de 2025
  • Tecnologia: exigência de registro biométrico e cruzamento de dados de outros programas sociais
  • Comprovação: necessidade de nota fiscal da venda do peixe e recolhimento previdenciário
  • Geografia: comprovação de domicílio obrigatória em municípios impactados pelo defeso
  • Tramitação: o Congresso Nacional analisa 44 emendas que buscam flexibilizar essas exigências para o setor artesanal
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seguro-defeso

beto faro

pesca artesanal

medida provisória

pará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PESCA

Seguro-defeso no Pará: Beto Faro debate impactos da MP 1.323 com pescadores

Rodada de reuniões com entidades de 8 estados avalia riscos de exclusão e novas regras para o benefício de pescadores artesanais

10.02.26 19h36

MERCADO

Ibovespa quebra sequência de altas e fecha em leve queda nesta terça-feira (10)

Queda interrompe sequência positiva em pregão volátil marcado por ajustes no mercado

10.02.26 18h34

rombo de R$ 55 bilhões

FGC aprova plano para cobrir rombo do Master e quer garantir caixa já no 1º trimestre

O objetivo é garantir que, até o final do primeiro trimestre deste ano, o FGC já tenha caixa líquido compatível com o risco do sistema, segundo uma pessoa a par das discussões

10.02.26 17h04

despacho

Inspeção no BC sobre Master já foi feita e será enviada dia 12 a relator, diz presidente do TCU

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master

10.02.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda