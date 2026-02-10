Jacareacanga tem crescimento superior a 150% nas solicitações para programa Brasil Antenado  

O programa Brasil Antenado para línguas indígenas registrou crescimento superior a 150% nas solicitações para instalação gratuita de antenas parabólicas digitais, no município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A iniciativa, do Ministério das Comunicações (MCom) e Anatel, garante as antenas digitais para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, levando TV aberta e gratuita com mais de 100 canais de TV Aberta, com qualidade digital de som e imagem. A execução do programa é feita pela Entidade Administradora da Faixa (EAF).

Em Jacareacanga, onde 59% da população se declara indígena, segundo o IBGE, a EAF identificou que a barreira linguística poderia estar comprometendo o engajamento das famílias aptas ao benefício. Como resposta, produziu um vídeo tutorial em língua munduruku, etnia predominante no município. As instalações começaram no dia 6 de outubro do ano passado e a tradução passou a ser divulgada a partir do dia 10 de novembro. Quatro semanas depois, os pedidos pela nova parabólica haviam aumentado em 150%.

Programa Brasil Antenado entrega kit com parabólica digital para acesso a mais de 100 canais de TV Aberta, com qualidade digital de som e imagem. (Foto: Divulgação / EAF)

O resultado foi registrado na Fase A do programa, encerrada em dezembro, e reforçou a premissa de que a adaptação territorial da comunicação é decisiva para o sucesso da política pública. A estratégia passou, então, a ser replicada em outras regiões com alta concentração de população indígena.

Em Uiramutã, em Roraima, município com a maior proporção de população indígena do país: 95%, segundo o IBGE, o material informativo foi traduzido para as línguas macuxi e ingarikó. No município, cerca de 2,2 mil famílias estão aptas a solicitar gratuitamente a nova antena até 13 de março de 2026.

O Brasil Antenado atende famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que vivem em localidades onde o sinal de TV é inexistente ou limitado. Ao todo, o programa contempla 323 municípios em 16 estados brasileiros. As famílias elegíveis podem solicitar o kit e a instalação gratuita pelos canais oficiais: o site brasilantenado.org.br ou pelo telefone e WhatsApp 0800 729 2404.

Brasil Antenado

O programa Brasil Antenado, viabilizado a partir da portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025, tem como objetivo central assegurar o acesso à informação como direito fundamental, principalmente em regiões com sinal insuficiente, promovendo uma transformação estrutural no acesso à televisão gratuita para diversas famílias. Ao todo, o programa atenderá 323 municípios, em 16 estados, de forma faseada e até junho de 2026.

● Fase A (14/07–13/12/25): 77 municípios, em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE) mais de 220 mil famílias aptas. - CONCLUÍDA

● Fase B (13/10/2025 - 13/03/2026): 138 municípios, em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) - mais de 229 mil famílias aptas.

● Fase C (12/01/2026 - 13/06/2026): 108 cidades, em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS), sendo mais de 222 mil famílias aptas.

A lista completa de cidades está disponível no site oficial brasilantenado.org.br

Sobre a EAF

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel e vinculada ao Ministério das Comunicações. Entre suas atribuições estão a limpeza da faixa de 3.5 GHz, essencial para a operação do 5G no país, os programas Siga Antenado e Brasil Antenado, a execução das infovias na região amazônica, para expandir a infraestrutura das telecomunicações no norte do Brasil, e a implantação das redes privativas de comunicação para o Governo Federal.