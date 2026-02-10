Ibovespa quebra sequência de altas e fecha em leve queda nesta terça-feira (10)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou o pregão desta terça-feira (10) em leve queda de 0,15%, aos 185.953 pontos, interrompendo uma sequência de três sessões consecutivas de alta. O movimento foi marcado por volatilidade e realização de lucros, um dia após o índice renovar sua máxima histórica de fechamento.

Apesar do recuo, a variação foi considerada moderada pelo mercado, refletindo ajustes pontuais após o recente avanço do índice e um cenário externo mais cauteloso, especialmente nos Estados Unidos.

Mercado brasileiro destoa parcialmente de Wall Street

O desempenho do Ibovespa contrastou com o do Dow Jones, que renovou, pela terceira sessão consecutiva, sua máxima histórica de fechamento. O índice industrial americano avançou 0,10%, aos 50.188,14 pontos.

Já os demais índices de Wall Street fecharam em queda. O S&P 500 recuou 0,33%, aos 6.941,81 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,59%, encerrando aos 23.102,47 pontos. Entre os setores mais pressionados no mercado norte-americano, finanças e tecnologia registraram perdas de 0,75% e 0,58%, respectivamente.

O cenário externo foi influenciado pela divulgação de dados de atividade econômica abaixo do esperado, além da atenção dos investidores aos discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), à temporada de balanços corporativos e à expectativa pelo relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll), previsto para esta quarta-feira (11).

Ações de peso pressionam o Ibovespa

No mercado doméstico, o viés negativo do Ibovespa foi puxado principalmente por ações de grande peso na composição do índice. Dos 84 papéis que integram a carteira teórica, 26 fecharam em alta, 35 permaneceram estáveis e 23 encerraram o dia em queda.

As ações da Vale (VALE3), que representam cerca de 12% do índice, recuaram 0,30%, exercendo pressão relevante sobre o desempenho do Ibovespa ao longo do pregão.

Por outro lado, os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) ajudaram a conter perdas mais expressivas. Apesar de terem operado em baixa durante parte da sessão, as ações da estatal inverteram o sinal no fim do dia e fecharam no campo positivo.

Setor bancário tem desempenho misto

No setor financeiro, o desempenho foi misto. O destaque negativo ficou para as units do BTG Pactual (BPAC11), que registraram queda de 2,09%, acompanhando o movimento de realização de lucros e o cenário mais cauteloso observado no mercado internacional.

Expectativa segue voltada para indicadores econômicos

Com o encerramento do pregão em leve queda, o mercado segue atento aos próximos indicadores econômicos, especialmente aos dados de emprego dos Estados Unidos, que podem influenciar as expectativas sobre a trajetória dos juros americanos e, consequentemente, o fluxo de investimentos para mercados emergentes como o Brasil.