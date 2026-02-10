Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ibovespa quebra sequência de altas e fecha em leve queda nesta terça-feira (10)

Queda interrompe sequência positiva em pregão volátil marcado por ajustes no mercado

Gabi Gutierrez
fonte

Índice Ibovespa, da B3, encerrou esta sexta-feira (5) a 157.369 pontos, com recuo de 4,31% (Amanda Perobelli/Reuters)

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), encerrou o pregão desta terça-feira (10) em leve queda de 0,15%, aos 185.953 pontos, interrompendo uma sequência de três sessões consecutivas de alta. O movimento foi marcado por volatilidade e realização de lucros, um dia após o índice renovar sua máxima histórica de fechamento.

Apesar do recuo, a variação foi considerada moderada pelo mercado, refletindo ajustes pontuais após o recente avanço do índice e um cenário externo mais cauteloso, especialmente nos Estados Unidos.

Mercado brasileiro destoa parcialmente de Wall Street

O desempenho do Ibovespa contrastou com o do Dow Jones, que renovou, pela terceira sessão consecutiva, sua máxima histórica de fechamento. O índice industrial americano avançou 0,10%, aos 50.188,14 pontos.

Já os demais índices de Wall Street fecharam em queda. O S&P 500 recuou 0,33%, aos 6.941,81 pontos, enquanto o Nasdaq teve baixa de 0,59%, encerrando aos 23.102,47 pontos. Entre os setores mais pressionados no mercado norte-americano, finanças e tecnologia registraram perdas de 0,75% e 0,58%, respectivamente.

O cenário externo foi influenciado pela divulgação de dados de atividade econômica abaixo do esperado, além da atenção dos investidores aos discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), à temporada de balanços corporativos e à expectativa pelo relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll), previsto para esta quarta-feira (11).

Ações de peso pressionam o Ibovespa

No mercado doméstico, o viés negativo do Ibovespa foi puxado principalmente por ações de grande peso na composição do índice. Dos 84 papéis que integram a carteira teórica, 26 fecharam em alta, 35 permaneceram estáveis e 23 encerraram o dia em queda.

As ações da Vale (VALE3), que representam cerca de 12% do índice, recuaram 0,30%, exercendo pressão relevante sobre o desempenho do Ibovespa ao longo do pregão.

Por outro lado, os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) ajudaram a conter perdas mais expressivas. Apesar de terem operado em baixa durante parte da sessão, as ações da estatal inverteram o sinal no fim do dia e fecharam no campo positivo.

Setor bancário tem desempenho misto

No setor financeiro, o desempenho foi misto. O destaque negativo ficou para as units do BTG Pactual (BPAC11), que registraram queda de 2,09%, acompanhando o movimento de realização de lucros e o cenário mais cauteloso observado no mercado internacional.

Expectativa segue voltada para indicadores econômicos

Com o encerramento do pregão em leve queda, o mercado segue atento aos próximos indicadores econômicos, especialmente aos dados de emprego dos Estados Unidos, que podem influenciar as expectativas sobre a trajetória dos juros americanos e, consequentemente, o fluxo de investimentos para mercados emergentes como o Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bolsa de valores

MERCADO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PESCA

Seguro-defeso no Pará: Beto Faro debate impactos da MP 1.323 com pescadores

Rodada de reuniões com entidades de 8 estados avalia riscos de exclusão e novas regras para o benefício de pescadores artesanais

10.02.26 19h36

MERCADO

Ibovespa quebra sequência de altas e fecha em leve queda nesta terça-feira (10)

Queda interrompe sequência positiva em pregão volátil marcado por ajustes no mercado

10.02.26 18h34

rombo de R$ 55 bilhões

FGC aprova plano para cobrir rombo do Master e quer garantir caixa já no 1º trimestre

O objetivo é garantir que, até o final do primeiro trimestre deste ano, o FGC já tenha caixa líquido compatível com o risco do sistema, segundo uma pessoa a par das discussões

10.02.26 17h04

despacho

Inspeção no BC sobre Master já foi feita e será enviada dia 12 a relator, diz presidente do TCU

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master

10.02.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda