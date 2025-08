Pets idosos: Confira dicas de brincadeiras para manter o pet ativo

Muitos tutores acreditam que, ao envelhecer, os animais de estimação devem apenas descansar ou ter menos estímulos devido à idade. No entanto, brincar com o pet idoso é fundamental para garantir mais qualidade de vida, saúde física e bem-estar emocional. Mesmo com menos energia, cães e gatos mais velhos ainda precisam de estímulos e momentos de interação com os donos.

Pensando nisso, o OLiberal.com explica algumas razões para motivar a brincar com o seu pet idoso. Além de dicas de algumas brincadeiras para estimular os animais. Confira a seguir:

Por que os pets idosos ainda precisam brincar?

1. Estimula a mente e previne o declínio cognitivo

Com o envelhecimento, é comum que os pets desenvolvam sinais de envelhecimento, como desorientação ou mudanças de comportamento. Brincadeiras simples, como esconder petiscos ou brinquedos interativos, mantêm o cérebro ativo e reduzem o risco de demência canina ou felina.

2. Ajuda a manter a mobilidade e o condicionamento físico

A falta de atividade pode agravar problemas como artrose, obesidade e perda muscular. Brincar regularmente, com atividades adaptadas, fortalece músculos, melhora a circulação e mantém as articulações em movimento.

3. Melhora o humor e reduz o estresse

Pets idosos também podem sofrer com tédio, ansiedade e até depressão, principalmente se perderam audição, visão ou companheiros. Brincadeiras aumentam a produção de endorfinas e promovem bem-estar emocional.

VEJA MAIS

Confira brincadeiras ideais para pets idosos

1. Busca adaptada

Para cães que gostam de buscar objetos, adapte o jogo usando bolinhas macias ou brinquedos leves e jogando em distâncias curtas. Dê intervalos frequentes e observe sinais de cansaço.

2. Esconde-esconde com petiscos

Esconda pequenos petiscos pela casa para estimular o faro e a cognição. Essa atividade é especialmente indicada para cães e gatos com olfato preservado.

3. Brinquedos interativos

Brinquedos que liberam ração ou petiscos aos poucos mantêm o pet ocupado e mentalmente estimulado. São ótimos para gatos e cães menos ativos.

4. Caminhadas curtas e regulares

Embora não seja exatamente uma “brincadeira”, passeios leves e frequentes ajudam a manter a musculatura e estimulam os sentidos. Prefira horários mais frescos e evite pisos quentes.

VEJA MAIS

5. Túnel para gatos idosos

Túneis macios ou caixas de papelão podem ser excelentes para estimular a curiosidade e o movimento dos felinos. Coloque brinquedinhos dentro para motivar a exploração.

6. Alongamento e fisioterapia lúdica

Alguns movimentos de fisioterapia podem ser adaptados como brincadeiras com o auxílio de um profissional. Isso ajuda no alívio de dores e melhora da mobilidade

Brincar com o pet idoso é necessário, além de proporcionar mais alegria e conforto nessa fase da vida.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)