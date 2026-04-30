Ana Paula Renault emociona ao falar de luto e protagoniza debate com Eliana no Saia Justa

A nova temporada do Saia Justa estreou nesta quarta-feira 29, reunindo um elenco fixo consolidado e uma convidada que carrega consigo uma trajetória marcada por altos e baixos e, sobretudo, por reinvenção. Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault abriu os trabalhos ao lado de Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado, em um episódio que transitou entre emoção, reflexões profundas e momentos de tensão.

Logo de início, a ex-BBB mostrou que não deixaria sua essência de lado. Entre risos e sinceridade, admitiu ainda estar tentando processar tudo o que viveu recentemente. "É um misto de sentimentos não consegui ficar feliz de forma plena nem triste de forma plena", confessou, evidenciando o impacto emocional do pós-reality.

Entre estratégia e identidade

A pauta de estreia trouxe uma discussão que explorava até que ponto é possível ser autêntico em ambientes competitivos, sejam eles profissionais ou dentro de um reality show. Ana Paula, que definiu sua trajetória no programa como a de uma "trabalhadora-jogadora", refletiu sobre a necessidade de equilibrar estratégia e verdade.

Ela também revisitou sua participação em 2016, quando foi expulsa, reconhecendo o erro, mas destacando que muitas de suas falas só foram compreendidas anos depois. "Eu falei muitas coisas naquela época que só agora foram entendidas", afirmou.

Para a jornalista, sua vitória em 2026 não foi apenas sobre o prêmio, mas sobre ser ouvida. "Eu entrei com um objetivo claro: ganhar, sim, mas também ser escutada", disse.

Luto, recomeços e um relato que atravessou o público

Um dos momentos mais marcantes do programa foi quando o tema do luto ganhou espaço. Ao compartilhar suas experiências, Ana Paula trouxe uma metáfora sensível para traduzir a dor da perda.

"O luto parece quando estamos sujos de glitter você limpa, mas sempre encontra um brilho que te faz lembrar", explicou.

A fala gerou identificação imediata, especialmente em Tati Machado, que também dividiu suas próprias vivências.

Debate sobre gênero esquenta e reação viraliza

O clima leve ganhou contornos mais intensos quando o debate avançou para desigualdade de gênero. Ao comentar sobre a forma como comportamentos femininos são interpretados, Ana Paula foi direta: "O homem é assertivo, a mulher é agressiva."

Eliana concordou parcialmente, mas tentou suavizar a discussão, apontando avanços recentes. Ainda assim, a insistência da ex-BBB em resgatar o histórico dessas desigualdades deu um tom mais crítico à conversa.

O momento que mais repercutiu, no entanto, veio quando Ana Paula iniciou um comentário com viés político ao falar sobre o crescimento do conservadorismo. A apresentadora optou por não aprofundar o tema e conduziu a conversa para outro caminho.

Nas redes sociais, a atitude foi interpretada por parte do público como uma "mudança estratégica de assunto", levantando questionamentos sobre o espaço para debates mais diretos no programa.

Repercussão e próximos passos do programa

A participação de Ana Paula Renault rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com trechos do programa sendo amplamente compartilhados e debatidos pelo público. Expressões da ex-BBB, especialmente ao falar sobre luto e desigualdade de gênero, figuraram entre os assuntos mais comentados da noite.

A nova temporada do Saia Justa segue ao vivo no GNT e também fica disponível no Globoplay, com propostas de discussões semanais sobre comportamento, sociedade e experiências femininas. A expectativa é que novos convidados participem ao longo da temporada, ampliando os debates iniciados na estreia.