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Show reúne grandes nomes do humor paraense e arrecada apoio para famílias de Marituba

Evento reúne Murilo Couto, João The Rocha, Natto Almeida e outros nomes da comédia em apresentação com ingressos esgotados

Amanda Martins
fonte

Epaminondas, Natto Almeida, João The Rocha, Murilo Couto e Liph Souza (da esquerda para a direita) (Divulgação)

Após os alagamentos que atingiram diversos bairros de Marituba no último fim de semana, humoristas paraenses se mobilizaram para realizar um show beneficente em apoio às famílias afetadas. A apresentação ocorre nesta quarta-feira (25), às 20h, no Psitas, localizado na estrada da Pirelli, no Conjunto Imperial, quadra 8, no município da Região Metropolitana de Belém, e reúne nomes da cena do humor como Murilo Couto, João The Rocha, Natto Almeida, Epaminondas, além de Liph Souza, criador da iniciativa e morador da cidade. Mesmo com pouco tempo de divulgação, o evento já é considerado um sucesso de mobilização: os ingressos estão esgotados.

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Além de organizar o espetáculo, Liph Souza celebrou a rápida adesão do público, e dos artistas convidados. “Foi uma repercussão boa, que esgotou tudo em algumas horas”, disse, acrescentando que o show seguirá o formato tradicional de stand-up, com ‘muita piada boa’ para proporcionar momentos de leveza em meio ao cenário difícil.

Repercussão e iniciativa solidária

Segundo ele, que já vivenciou uma situação semelhante no passado, a realização do show surgiu como uma forma de retribuir e ajudar quem agora enfrenta as consequências das fortes chuvas. “Eu, há quatro anos, passei pela mesma situação, recomeçar tudo do zero não é fácil”, contou Liph.

O humorista explicou ainda que sempre teve o desejo de reunir colegas em um projeto coletivo e que, desta vez, o encontro ganhou um propósito maior. “O humor é essencial na vida das pessoas, e usar isso para engajar ajuda ao próximo é muito importante”, acrescentou. 

Participação de Murilo Couto

De voltao ao Pará, Murilo Couto, que mora há muitos anos em São Paulo e é conhecido nacionalmente por sua trajetória no stand-up e na televisão pela contribuição no programa “The Noite”, afirmou estar feliz em retornar e contribuir com a ação solidária. 

“É um daqueles momentos que todo mundo deve fazer o que puder pra ajudar. A classe artística foi rápida de se organizar e fazer um show com um elenco tão forte por uma causa urgente”, afirmou. 

Sobre o que o público pode esperar da apresentação, Murilo foi direto: “Vou dar o meu melhor porque sei que, pelo elenco do show, o ritmo vai ser forte”.

Papel social da comédia

Outro nome confirmado é João The Rocha, que também acumula experiências em apresentações pelo Brasil. Segundo ele, não é a primeira vez que participa de ações beneficentes e acredita no papel social da arte. Em sua avaliação, a comédia pode ajudar a tornar mais acessíveis temas importantes e chamar a atenção para questões que muitas vezes passam despercebidas.

“Muitas partes da sociedade ainda não enxergam a comédia como arte, mas eu me vejo no papel de usar o humor para explicar o que está acontecendo, principalmente na nossa cidade, e chamar atenção para questões importantes. A comédia também é uma forma de fazer o que é certo e retribuir, especialmente por tudo que a gente vive aqui”, disse. 

Um momento de respiro e união

João ressaltou ainda que o show em Marituba deve trazer um momento de respiro para o público. “Acredito que vai ser um momento, no meio de todo esse caos, um momento de respiro para a galera, de poder estar ajudando de alguma forma”, disse. 

O humorista também destacou o reencontro entre colegas de profissão, algo raro diante da rotina de apresentações em diferentes cidades. Ele mencionou, por exemplo, que encontra Murilo Couto ocasionalmente na capital paulistana, mas que reunir diversos nomes em um mesmo palco é algo que geralmente acontece em ocasiões especiais como essa.

“Acredito que esse tipo de ação é importante não só pra unir a gente, como pra incentivar outras pessoas”, afirmou João, reforçando o caráter coletivo da iniciativa.

Serviço:

Show beneficente de humor

  • Data: quarta-feira, 25 de março;
  • Horário: 20h;
  • Local: Psitas - Estrada da Pirelli, Conjunto Imperial, quadra 8, Marituba (PA);
  • Os ingressos estão esgotados. 
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