Natto Almeida, Chris Costa e Adrian Nascimento fazem ‘Noite da Comédia’ em pub de Belém

Os humoristas paraenses Natto Almeida, Chris Costa e Adrian Nascimento vão apresentar um Stand Up Comedy, intitulado "Noite da Comédia", às 20h, na próxima quarta-feira (07/8), no Rock Pub 1051, localizado na Travessa Perebebuí, entre Marques e Av. Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. O evento faz parte da iniciativa da produtora cultural e também comediante Laura Couto, juntamente com Adrian, de produzir shows na capital paraense com comediantes regionais, focando em fortalecer a cena da comédia local. Os ingressos podem ser adquiridos virtualmente por meio do WhatsApp da organização.

Laura participará também do stand-up de quarta-feira fazendo um pocket show para o público, que será dividido entre piadas, relatos de situações desastrosas de sua vida e pensamentos gerais.

Apesar de ser tímida, a comediante que iniciou no ramo há nove meses revelou que sempre foi apaixonada por comédia, além de gostar de produzir shows. "Busco sempre fazer as coisas do jeito que eu sei que amaria ver quando era apenas uma espectadora. É muito bom fazer as pessoas se divertirem comigo", afirmou Laura Couto.

Comediante e produtora cultural Laura Couto (Divulgação)

Trazendo piadas mais curtas, e, que não seguem uma linha específica, o humorista Chris Costa afirmou que está com boa expectativa para a apresentação com base no sucesso da primeira do trio.

“Dividir o palco com Natto e Adrian é como uma verdadeira aula pra mim, a gente sempre tem o que aprender com quem é mais experiente e também com quem é mais novo. Não importa o que seja, saber observar e aprender algo novo é sempre possível”, afirmou.

Para a apresentação, Chris contou que está trabalhando em novos materiais para fisgar a atenção e o riso do espectador. “Vou falar bastante do meu cotidiano, de alguém que acabou de voltar para Belém e está se adaptando à cultura local”, detalhou o comediante.

Chris Costa (Divulgação)

Chris também destacou a importância de fazer as pessoas rirem. "A comédia me ajudou em momentos depressivos, e meu objetivo é causar o mesmo sentimento nas pessoas, fazendo-as esquecer de seus problemas por um momento. A comédia traz alívio para temas pesados, e é isso que eu gosto de fazer”, declarou.

Já Adrian Nascimento pretende apostar no inusitado para atrair a atenção do público. “Estou preparado um monte de coisas boas, que falam sobre as frustrações do cotidiano. Sempre é divertido explorar os absurdos incomuns do dia-a-dia. Prefiro um texto e apresentação bem trabalhados com piadas testadas, mas no show sempre rola um pouco de improviso e interação”, compartilhou o comediante.

Natto Almeida (Divulgação)

Ele acrescentou que o público pode esperar uma ‘noite divertida, cheia de gargalhadas e histórias engraçadas’.

Adrian revelou que entrou no mundo do stand-up por acidente. “Sempre gostei da comédia e do humor, mas nunca imaginei que um dia iria subir em palcos para me apresentar”, confessou.

Hoje, além de ser comediante, Nascimento também é produtor do “Noite da Comédia”. Adrian revelou que planeja continuar produzindo muitos shows e criando espaço para todos os estilos de comediantes locais. "O riso é muito importante para mim, é uma válvula de escape para sairmos um pouco do caos cotidiano, transformando situações absurdas em humor", acrescentou.

Adrian Nascimento (Divulgação)

SERVIÇO

Natto Almeida, Chris Costa & Adrian Nascimento apresentam ‘Noite de Comédia’

Data: quarta-feira, 7 de agosto;

Horário: às 20h;

Local: Rock Pub 1051, localizado na Travessa Perebebuí, entre Marques e Av. Pedro Miranda, no bairro da Pedreira;

Os ingressos estão sendo vendidos pelo número 91 8965-3495.