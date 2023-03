Natto Almeida apresenta o show de humor 'Falando pra mim'

O comediante paraense Natto Almeida estreia nesta quarta-feira, 15, o primeiro show solo do ano intitulado “Falando pra mim”, no Black Pub, da Cidade Nova, a partir das 20h. “Vou contar um pouco das minhas novas experiências de vida como pai e outras coisinhas mais”, antecipa o artista. A noite terá a abertura dos comediantes Liph Souza, Sylvio Romero e Epaminondas.

Integrante do grupo de stand up Showpitel, Natto Almeida se inspira no cotidiano, em situações inusitadas que experimentou e também na paternidade para soltar piadas que prometem gerar identidade na plateia com abordagens inusitadas e surpreendentes para arrancar muitas gargalhadas.

“É difícil fazer piada. (Trabalho com) Um trejeito, uma forma de falar. Ela (piada) vem do inesperado e do inusitado, por isso se torna engraçada. Você bate a cabeça para encontrar a melhor palavra”, confessa.]

Ele iniciou a trajetória no humor há cinco anos, ao retornar de São Paulo para Belém após residiu na capital paulista de 2016 a 2018. “Lá, tive contato com outras gírias e sotaques. Comecei a fazer humor na internet com memes paraenses, sotaque e gírias paraenses. Com o tempo, resolvi levar esse tipo de comédia para o palco”, recorda. Dali foi um passado para também realizar shows privados e propagandas nas redes sociais.

“Meu primeiro solo se chamou ‘Se eu pudesse escolher’ e contava a história de como foi pra mim receber a notícia que iria ser pai. Esse novo solo ‘Falando pra mim’ fala um pouco de como está sendo essa experiência pós-nascimento do meu filho”, acrescenta.

Showpitel

Foi fazendo shows de humor sozinho que ele conheceu os futuros parceiros do Showpitel: Epaminondas e João The Rocha. “A gente fazia show de comédia em separado, nos mesmos lugares, e decidiu fazer esse grupo”.

Eles fundaram o grupo há quatro anos e, juntos, têm realizado apresentações de humor na Região Metropolitana de Belém e pelo interior do estado como Castanhal e São Miguel do Guamá, no Nordeste Paraense, e Santarém, no Baixo Amazonas.

“Esse nome (Showpitel) veio de uma ideia da linguagem da periferia. O João The Rocha mora no bairro do Tapanã; eu, no Icuí-Guajará, e o Epaminondas, que era de ilha de Outeiro, agora está na Rodovia Mário Covas. A gente procura trazer a linguagem da periferia para os palcos”, justifica.

No ano passado, o grupo se apresentou para o grande público por duas noites, no Theatro da Paz, cuja gravação em audiovisual está prestes a ser lançada no canal do Youtube do Showpitel como um ‘especial de comédia’.

Os integrantes do Showpitel voltaram a se apresentar recentemente com agendas no centro de Belém, no distrito de Icoaraci e no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, além de incursões por Castanhal e outros.

Agende-se:

Stand-up Comedy com Natto Almeida

Dia: Quarta-feira, 15

Hora: 20h

Local: Black Pub (Tv. WE-68, 402, Cidade Nova, Ananindeua)

Mesas e ingressos individuais à venda pelo Whatsapp (91) 98560-8463