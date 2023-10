Mariana Rios começa namorar herdeiro bilionário de rede de supermercados; saiba quem é

A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 38 anos, revelou aos seguidores um primeiro registro com o novo namorado. João Luis Diniz D'Avila, de 27, e mais conhecido como Juca Diniz, foi quem conquistou o coração da morena. Ele é neto e herdeiro do bilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercados Carrefour.

"Às vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo… Passam pessoas… Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem… Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem", escreveu ela na legenda da publicação.O namoro teria começado em setembro, quando eles foram fotografados aos beijos no camarote do show de Zezé Di Camargo, em São Paulo.