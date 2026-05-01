Quando é o Arraial do Pavulagem 2026? Veja datas e como participar do Batalhão da Estrela

O calendário oficial do Arraial do Pavulagem 2026 foi divulgado na última quinta-feira (30), marcando o início da quadra junina em Belém. Considerado uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, o evento reúne milhares de pessoas nos tradicionais arrastões pelas ruas do centro da capital paraense.

Além das datas dos cortejos, a programação também inclui atividades preparatórias e inscrições para quem deseja integrar o Batalhão da Estrela. Para os interessados em participar dos arrastões, é possível acompanhar o cronograma completo e o passo a passo de inscrição. Confira abaixo quando acontecem os cortejos e como se inscrever.

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Quando é o Arraial do Pavulagem 2026?

Os Arrastões do Pavulagem 2026 estão programados para quatro datas:

14 de junho

21 de junho

28 de junho

5 de julho

A expectativa é de que cada cortejo reúna mais de 35 mil pessoas, ocupando as ruas do centro de Belém com apresentações culturais e participação popular.

Onde acontecem os arrastões?

A concentração ocorre na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz.

De lá, o cortejo segue pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua Municipalidade, com encerramento na Praça Waldemar Henrique, onde há shows da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

Qual é o tema de 2026?

Neste ano, o tema escolhido é “Bandeira de Guarnição”, que orienta as atividades culturais e o conceito dos cortejos ao longo da quadra junina.

Arraial do Pavulagem. (Foto / Fernando Sette)

Como se inscrever no Batalhão da Estrela?

Quem deseja participar ativamente dos arrastões pode se inscrever no Batalhão da Estrela, grupo de brincantes que integra os cortejos. O processo ocorre em duas etapas: inscrição online e confirmação presencial.

Veja o passo a passo:

Acesse o Instagram oficial: @arraialdopavulagem

Preencha o formulário disponível no perfil conforme o segmento escolhido (percussão, dança, perna-de-pau, entre outros)

Aguarde a data de confirmação presencial

Compareça ao Instituto Arraial do Pavulagem (Boulevard da Gastronomia)

Leve documento oficial com foto

As vagas são limitadas.

Datas de inscrição e atividades

Oficinas (para novos participantes):

Inscrições online: 1º a 3 de maio

Confirmação presencial: 4 a 6 de maio

Realização: 7 a 22 de maio

Ensaios (para veteranos):

Inscrição online: 18 a 20 de maio

Confirmação presencial: 21 a 23 de maio

Ensaios: 24 de maio a 11 de junho

As atividades ocorrem no Instituto Arraial do Pavulagem, com horários distribuídos ao longo da semana.

Programação da quadra junina

A agenda do Arraial do Pavulagem 2026 inclui ainda outras atividades preparatórias:

30 de abril: lançamento no Teatro Gasômetro

lançamento no Teatro Gasômetro 23 de maio: Roda de Oralidades

Roda de Oralidades 11 de junho: Cortejo Fluvial e levantamento dos mastros

O Arraial do Pavulagem é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem e se consolidou como um dos maiores eventos culturais da Amazônia, reunindo tradição, formação artística e participação popular nas ruas de Belém.