Quando é o Arraial do Pavulagem 2026? Veja datas e como participar do Batalhão da Estrela
Programação foi divulgada na quinta (30); cortejos ocorrem entre junho e julho em Belém
O calendário oficial do Arraial do Pavulagem 2026 foi divulgado na última quinta-feira (30), marcando o início da quadra junina em Belém. Considerado uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, o evento reúne milhares de pessoas nos tradicionais arrastões pelas ruas do centro da capital paraense.
Além das datas dos cortejos, a programação também inclui atividades preparatórias e inscrições para quem deseja integrar o Batalhão da Estrela. Para os interessados em participar dos arrastões, é possível acompanhar o cronograma completo e o passo a passo de inscrição. Confira abaixo quando acontecem os cortejos e como se inscrever.
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Quando é o Arraial do Pavulagem 2026?
Os Arrastões do Pavulagem 2026 estão programados para quatro datas:
- 14 de junho
- 21 de junho
- 28 de junho
- 5 de julho
A expectativa é de que cada cortejo reúna mais de 35 mil pessoas, ocupando as ruas do centro de Belém com apresentações culturais e participação popular.
Onde acontecem os arrastões?
A concentração ocorre na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz.
De lá, o cortejo segue pela Avenida Presidente Vargas e pela Rua Municipalidade, com encerramento na Praça Waldemar Henrique, onde há shows da banda Arraial do Pavulagem e convidados.
Qual é o tema de 2026?
Neste ano, o tema escolhido é “Bandeira de Guarnição”, que orienta as atividades culturais e o conceito dos cortejos ao longo da quadra junina.
Como se inscrever no Batalhão da Estrela?
Quem deseja participar ativamente dos arrastões pode se inscrever no Batalhão da Estrela, grupo de brincantes que integra os cortejos. O processo ocorre em duas etapas: inscrição online e confirmação presencial.
Veja o passo a passo:
- Acesse o Instagram oficial: @arraialdopavulagem
- Preencha o formulário disponível no perfil conforme o segmento escolhido (percussão, dança, perna-de-pau, entre outros)
- Aguarde a data de confirmação presencial
- Compareça ao Instituto Arraial do Pavulagem (Boulevard da Gastronomia)
- Leve documento oficial com foto
As vagas são limitadas.
Datas de inscrição e atividades
Oficinas (para novos participantes):
- Inscrições online: 1º a 3 de maio
- Confirmação presencial: 4 a 6 de maio
- Realização: 7 a 22 de maio
Ensaios (para veteranos):
- Inscrição online: 18 a 20 de maio
- Confirmação presencial: 21 a 23 de maio
- Ensaios: 24 de maio a 11 de junho
As atividades ocorrem no Instituto Arraial do Pavulagem, com horários distribuídos ao longo da semana.
Programação da quadra junina
A agenda do Arraial do Pavulagem 2026 inclui ainda outras atividades preparatórias:
- 30 de abril: lançamento no Teatro Gasômetro
- 23 de maio: Roda de Oralidades
- 11 de junho: Cortejo Fluvial e levantamento dos mastros
O Arraial do Pavulagem é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem e se consolidou como um dos maiores eventos culturais da Amazônia, reunindo tradição, formação artística e participação popular nas ruas de Belém.
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