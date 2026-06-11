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Cortejo e levantamento dos mastros abrem temporada dos Arrastões do Pavulagem 2026; veja como foi

Evento reuniu brincantes, famílias e turistas na Praça Waldemar Henrique e antecede o primeiro Arrastão, marcado para este domingo (14)

Hannah Franco
fonte

Com festa nas ruas, levantamento dos mastros marca início dos Arrastões em Belém (Adriano Nascimento/O Liberal)

O levantamento dos mastros de São João reuniu uma multidão na noite de quinta-feira (11) e marcou oficialmente o início da temporada dos Arrastões do Pavulagem 2026. Centenas de pessoas lotaram a Praça Waldemar Henrique e acompanharam o tradicional cortejo que atravessou o centro de Belém, celebrando uma das manifestações culturais mais emblemáticas da capital paraense.

A programação começou na Escadinha da Estação das Docas, onde famílias, turistas e brincantes aguardavam a chegada do tradicional Cortejo Fluvial dos Mastros de São João. Trazidos pelas águas da Baía do Guajará, os mastros foram recebidos pelo Batalhão da Estrela, pelo Boi Pavulagem e pelo público, que seguiu em caminhada até a Praça Waldemar Henrique.

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Público concentra-se na área da Escadinha da Estação das Docas para louvar São João por meio de um cortejo com os mastros até a Praça Waldemar Henrique

O momento mais aguardado da noite foi o tradicional levantamento dos mastros, ritual que simboliza a abertura da quadra junina do Instituto Arraial do Pavulagem e anuncia a chegada dos cortejos que movimentam Belém durante os meses de junho e julho.

Os mastros permanecerão na praça até o encerramento da programação, no dia 5 de julho.

image Brincantes, famílias e turistas se reuniram na Escadinha da Estação das Docas para acompanhar a chegada dos Mastros de São João. (Adriano Nascimento/O Liberal)

Tradição que atravessa gerações

O cortejo reuniu pessoas de todas as idades. Entre elas estava o pequeno Dheymes Serra, de apenas 2 anos, que chamou atenção ao participar vestido de Boi Pavulagem. Fã dos Arrastões, ele acompanhou a programação ao lado da mãe, dançou ao som das músicas e encantou quem passava pelo local.

image Vestido de Boi Pavulagem, o pequeno Dheymes Serra, de apenas 2 anos, encantou o público durante o Cortejo dos Mastros e mostrou que a tradição atravessa gerações. (Adriano Nascimento/O Liberal)

Frequentadora assídua do evento, a professora de literatura Prhyscilla Rodrigues contou que acompanha o levantamento dos mastros há anos e considera o momento um marco para o início da temporada.

"É incrível. A sensação é que agora começou. Agora a gente realmente entra no clima dos Arrastões. Quando os mastros são levantados, parece que a quadra junina começa de verdade", afirmou. Ela também destacou a emoção de acompanhar todo o percurso.

image Frequentadora dos Arrastões, a professora Prhyscilla Rodrigues acompanha o Levantamento dos Mastros e celebra o início de mais uma quadra junina do Pavulagem em Belém. (Adriano Nascimento/O Liberal)

"Quem vem precisa estar preparado para viver uma experiência maravilhosa. A mistura dos pernaltas, da percussão, da dança e toda a energia da escadinha até a praça é incrível. É uma mistura de sensações", disse. Além de acompanhar a programação como brincante, Prhyscilla também encontrou nos Arrastões uma oportunidade de empreender. Vegetariana, ela percebeu a falta de opções de alimentação durante os eventos e passou a comercializar sanduíches nos cortejos.

Arrastões começam neste domingo

Após o levantamento dos mastros, a programação seguiu com apresentação da banda Arraial do Pavulagem, encerrando uma noite marcada por música, dança e celebração da cultura popular amazônica.

Neste ano, pela primeira vez, os Arrastões do Pavulagem integram oficialmente a programação do Arraial de Belém, consolidando uma parceria entre a Prefeitura de Belém e o movimento cultural que há décadas reúne milhares de brincantes pelas ruas da cidade.

Reconhecido como uma das mais importantes manifestações da cultura popular amazônica, o Arrastão do Pavulagem passa a compor o calendário oficial das festividades juninas promovidas pelo município, reforçando a valorização da identidade cultural paraense.

image Levantamento dos mastros emociona público e abre ciclo dos Arrastões do Pavulagem. (Adriano Nascimento/O Liberal)

Confira as datas dos Arrastões do Pavulagem 2026

Os cortejos serão realizados nos seguintes dias:

  • 14 de junho
  • 21 de junho
  • 28 de junho
  • 5 de julho

A concentração ocorre na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. De lá, o Batalhão da Estrela segue pela avenida Presidente Vargas e pela rua Municipalidade até a Praça Waldemar Henrique, onde os cortejos são encerrados com apresentações da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

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