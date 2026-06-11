Cortejo dos Mastros anuncia Arrastões do Pavulagem 2026 em Belém

Centenas de pessoas se concentram na área da Escadinha da Estação das Docas, no centro histórico de Belém, no começo da noite desta quinta-feira (11), a fim de acompanhar o tradicional Cortejo dos Mastros de São João. Esse evento vai marcar a abertura oficial dos Arrastões do Instituto Arraial do Pavulagem em 2026. O primeiro desses Arrastões será realizado neste domingo (14) na avenida Presidente Vargas.

Famílias, turistas e brincantes aguardam a chegada do cortejo fluvial, que traz os mastros em homenagem ao santo junino. Esses mastros serão conduzidos por brincantes dos Arrastões e público em geral pelas ruas de Belém.

Após a chegada dos mastros à Estação das Docas, o cortejo segue em direção à Praça Waldemar Henrique, onde ocorre o tradicional levantamento dessas estruturas simbólicas da devoção a São João. Em seguida, a programação continua com um show da banda Arraial do Pavulagem.