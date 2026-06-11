Cortejo dos Mastros chega à Praça Waldemar Henrique para tradicional levantamento

O tradicional Cortejo dos Mastros de São João, que reuniu centenas de pessoas na área da Escadinha da Estação das Docas, no centro histórico de Belém, entre famílias, turistas e brincantes, marca a abertura oficial dos Arrastões do Instituto Arraial do Pavulagem em 2026. O primeiro Arrastão deste ano será neste domingo (14), na avenida Presidente Vargas.

A concentração inicial ocorreu na Escadinha da Estação das Docas, de onde o cortejo fluvial, trazendo os mastros em homenagem ao santo junino, era aguardado. Os símbolos da devoção foram conduzidos por brincantes e pelo público em geral pelas ruas da capital paraense.

Trajeto e celebração na Praça Waldemar Henrique

Após a saída da Escadinha da Estação das Docas, o Cortejo dos Mastros de São João seguiu seu percurso. Chegou à Praça Waldemar Henrique na noite desta quinta-feira (11), em um dos momentos mais simbólicos da abertura dos Arrastões do Pavulagem 2026. Durante o trajeto, brincantes, músicos e os tradicionais bois conduziram os mastros pelas ruas do centro de Belém, com muita música, dança e celebração.

A chegada à praça foi acompanhada por uma multidão que aguardava o tradicional levantamento dos mastros. Este ritual é o que simboliza o início do ciclo junino do Arraial do Pavulagem. A programação foi encerrada com um show da banda Arraial do Pavulagem, que deu continuidade à festa.