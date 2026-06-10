Arraial do Pão de Santo Antônio reúne famílias e reforça tradição solidária em Belém

Entre bandeirinhas coloridas, cheiro de comidas típicas e som de carimbó, a quarta edição do Arraial do Pão de Santo Antônio reuniu famílias, devotos e visitantes de diferentes idades na noite desta quarta-feira (10), no Galpão 3 da Estação das Docas, em Belém. Com patrocínio do Grupo Liberal, o evento, que une fé, cultura e solidariedade, registrou fluxo intenso de público, especialmente entre 18h e 19h, quando o espaço já estava tomado por pessoas circulando entre as barraquinhas, o espaço kids e a área dedicada ao santo.

A ambientação junina, marcada por bandeiras, iluminação temática e imagens de Santo Antônio, ajudou a criar um cenário que misturava tradição religiosa e clima festivo. Logo na entrada, o público já era recebido por aromas de pratos típicos e pelo som das apresentações ao vivo, que se espalhava pelo galpão e convidava à permanência. Crianças ocuparam o espaço kids com brinquedos infláveis, enquanto grupos de amigos e famílias se distribuíam pelas mesas e corredores, consumindo e aproveitando a programação.

Arraial Pão de Santo Antônio Foto: Carmem Helena | O Liberal Gilvana Ramos, artista plástica | Foto: Carmem Helena | O Liberal Socorro Morgado, diretora-presidente da Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio | Foto: Carmem Helena | O Liberal Célia Bezerra, coordenadora da barraca do leitão | Foto: Carmem Helena | O Liberal Assazy Canavieira, turismóloga, 23 anos | Foto: Carmem Helena | O Liberal

A abertura da agenda musical ficou por conta do cantor Pinduca, que animou o público com clássicos que fizeram muita gente dançar e cantar, criando um dos momentos mais vibrantes da noite. Na sequência, passaram pelo palco Renan Andrade, Bia Dourado, Larissa Leite e a dupla Ivanna e Kassio, mantendo o ritmo do arraial e garantindo a diversidade de estilos. Em paralelo, o tradicional bingo reuniu participantes atentos às cartelas, enquanto, no salão, idosos e crianças dividiram a pista em momentos de dança ao som da banda ao vivo.

Mais do que uma festa junina, o arraial tem como principal objetivo arrecadar recursos para a Casa de Idosos Pão de Santo Antônio, instituição que há quase um século atua no acolhimento de idosos em Belém. A presença do público e o consumo nas barracas contribuem diretamente para a manutenção do espaço e para o cuidado diário dos residentes. “Essa festa é muito importante porque é feita em prol da casa, que precisa dessa arrecadação para manter o cuidado com dignidade e amor aos nossos idosos”, explicou Socorro Morgado, diretora-presidente da Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio. Segundo ela, toda a renda obtida durante a programação é destinada à manutenção da estrutura e às despesas da instituição.

Gastronomia e tradição

A gastronomia foi um dos pontos de maior movimento ao longo da noite. Barracas com comidas típicas registraram filas constantes, com destaque para pratos como maniçoba, arroz paraense, caruru, vatapá e mingau, além de opções como hot dog. O tacacá também foi um dos mais procurados. “O movimento está muito bom, melhor do que o ano passado. Está saindo bastante tacacá”, contou Elizabeth Cardoso, que trabalha na barraca da iguaria. Outro destaque foi a barraca do leitão, que atraiu curiosos e clientes fiéis. “É o melhor sanduíche de leitão que qualquer pessoa possa comer. E estou encantada com o movimento, porque ainda é cedo e já está tudo cheio”, afirmou Célia Bezerra, coordenadora do espaço.

Além da culinária, o arraial também valorizou o artesanato local, com a venda de peças e lembranças produzidas por artesãos, e trouxe elementos simbólicos da festividade junina. Um dos destaques foi o banho de cheiro de Santo Antônio, preparado em recipientes de barro feitos em Icoaraci, associado à tradição de atrair boas energias e até casamento. No “Cantinho de Santo Antônio”, fiéis e visitantes circularam entre imagens, medalhas e objetos religiosos, alguns fazendo orações silenciosas e outros apenas observando, reforçando o caráter espiritual do evento.

Para a turismóloga Assazy Canavieira, de 23 anos, que participava pela primeira vez, o arraial vai além do entretenimento. “É a minha primeira vez e estou achando muito legal pela animação. É um evento muito importante, ainda mais por ser beneficente”, destacou. A percepção de um espaço que une diversão e propósito também foi compartilhada por outros visitantes. “Está maravilhoso, casa cheia, tudo lindo. É importante porque divulga a causa e integra os idosos com as famílias”, avaliou a artista plástica Gilvana Ramos.

Realizado dentro da festividade de Santo Antônio, que se encerra no dia 13 de junho com missa e procissão, o arraial reafirma seu papel como um espaço onde tradição, devoção e solidariedade caminham juntas, transformando lazer em contribuição concreta para uma causa social e fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a instituição.