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Manu Bahtidão promete 'viagem no tempo' em show especial no Parárraiá 2026

Cantora se apresenta nesta sexta-feira (12), no Mangueirão, e promete resgatar momentos marcantes da carreira com nova produção musical e troca de figurinos

Hannah Franco
fonte

Manu Bahtidão anuncia show diferente em Belém: "Vamos fazer uma viagem no tempo" (Divulgação/Manu Bahtidão)

A cantora Manu Bahtidão promete surpreender o público durante sua apresentação no Parárraiá 2026, que acontece nesta sexta-feira (12), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A artista já desembarcou na capital paraense para iniciar os ensaios do evento que, segundo ela, será bem diferente.

Nas redes sociais, Manu revelou que prepara um show especial, com uma proposta que revisita diferentes momentos de sua trajetória artística. Segundo a cantora, a ideia é proporcionar uma verdadeira "viagem no tempo" aos fãs.

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"A gente vai realmente fazer uma viagem no tempo. Vamos trazer alguns elementos da Manu do Velho Testamento", afirmou.

A artista também adiantou que a apresentação contará com novidades na produção, músicas que marcaram fases anteriores da carreira e troca de figurinos, algo que ela não faz há bastante tempo.

"Será um show bem diferente, com troca de figurino do jeito que vocês me pediam, que faz muitos anos que eu não faço isso. E eu estou muito ansiosa, vai uma produção musical diferente, né?", disse.

Além da cantora paraense, a programação desta sexta-feira do Parárraiá 2026 contará com shows de Alok, Jonas Esticado e Patrick Costa. O festival integra a programação do maior São João da Amazônia.

A apresentação acontece após a cantora reunir uma multidão na Praia do Atalaia, durante a gravação de seu novo projeto audiovisual, intitulado "Paredão da Bahtidão". 

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