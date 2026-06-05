De biquíni, Manu Bahtidão divulga hit gravado em Salinópolis nas redes sociais

A cantora Manu Bahtidão usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (5) para divulgar a música “Dá-lhe Sal”, uma das faixas do projeto Paredão da Bahtidão, gravado neste ano em Salinópolis, no nordeste paraense.

No vídeo compartilhado com os seguidores, a artista aparece à beira da piscina usando um biquíni nas cores verde e amarela, em alusão ao clima de expectativa para a próxima Copa do Mundo.

Ao som da canção, Manu dança executando movimentos característicos do tecnobrega, incluindo o tradicional balanço de ombros popularizado nas festas do gênero musical.

“Bora colocar o Paredão da Bahtidão no máximo”, escreveu a cantora na legenda da publicação.