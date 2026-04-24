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Zeca Pagodinho cria horta comunitária que beneficia cozinhas solidárias, famílias locais e estudante

Com 8 mil metros quadrados e 11 mil mudas, a horta produz hortaliças e frutas por meio de ciclos de colheita

O Liberal
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Horta comunitária instalada em um espaço cedido por Zeca Pagodinho, começou a ganhar forma em julho de 2025 (Maria Carollina Gomes/Divulgação)

O cantor Zeca Pagodinho cedeu parte de sua propriedade em Duque de Caxias (RJ) para a criação de uma horta comunitária. A estimativa informada sobre o projeto é que a horta possa alcançar até 40 toneladas de alimentos por ano quando estiver em plena produção.

A área de 8 mil metros quadrados, anteriormente utilizada como pastagem, agora abriga um cultivo agroecológico. A iniciativa partiu de Luiz Carlos da Silva, filho do artista. O projeto é gerido pelo Instituto Zeca Pagodinho em parceria com a Embrapa, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o projeto Cidade Sem Fome.

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Uma parcela da produção é destinada a doações para famílias cadastradas, cozinhas solidárias e instituições da região. O restante da colheita pode ser comercializado, inclusive por meio de programas públicos de aquisição de alimentos.

A iniciativa promove a capacitação de 30 alunos em cursos de agricultura, incentivando a criação de quintais produtivos. Sobre a ação, o cantor afirmou: "A vida tem que ser assim, ninguém pode viver sozinho. Tem que ser tudo dividido. É a vida, dividir o que eu ganhei".

O local abriga mais de 11 mil mudas de hortaliças, incluindo abóbora, acelga, alface, beterraba, brócolis, escarola, quiabo, rúcula e salsa. O cultivo também conta com mais de 50 árvores frutíferas, com espécies como acerola, jabuticaba, carambola, laranja, manga e tangerina. A variedade de culturas possibilita a organização de colheitas em ciclos distintos.

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