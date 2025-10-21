Filme sobre a vida de Zeca Pagodinho começa a ser gravado em 2026

A trajetória de um dos maiores nomes do samba brasileiro, Zeca Pagodinho, chegará aos cinemas em 2026. A cinebiografia do cantor está em fase final de preparação e as filmagens devem começar no primeiro semestre do próximo ano. O projeto promete retratar os momentos marcantes da vida e carreira do artista.

A atriz Juliana Knust, de 44 anos, interpretará Mônica, esposa de Zeca Pagodinho, durante a juventude do casal. A escolha da atriz partiu do próprio cantor, com quem ela mantém uma relação de amizade próxima. “É um privilégio dar vida a uma história tão verdadeira e leve quanto a de Zeca. Ele é um símbolo de alegria e autenticidade”, declarou Juliana.

A atriz também destacou o carinho que tem pelo casal. “A convivência com eles sempre foi muito natural, e esse carinho cresceu com o tempo. Hoje, Zeca e Mônica fazem parte da minha vida de forma genuína”, afirmou. Com bom humor, Juliana brincou sobre a espera pelas filmagens: “Venho pedindo há anos para começarem logo. Daqui a pouco vou acabar interpretando outra fase da Mônica (risos).”