Após recado de Zeca Pagodinho, Justin Bieber faz post com música brasileira; saiba qual

Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar algumas fotos dele ao lado da sua mulher, Hailey Bieber, e de mais dois amigos do casal no Instagram. O astro canadense usou a música de Tom Jobim (1927 - 1994) Águas de Março, na versão de 1974 em dueto com Elis Regina (1945 - 1982), como trilha sonora de uma de suas mais recentes publicações.

Vale lembrar que a mãe de Hailey Bieber, e portanto sogra de Justin, é brasileira. Kennya Deodato é uma designer nascida em uma família da alta sociedade de Minas Gerais. O avô de Hailey é Eumir Deodato, pianista e produtor carioca que fez parte do movimento da Bossa Nova, o mesmo de Tom Jobim.

No X (antigo Twitter), alguns fãs de Justin Bieber até mesmo levantaram a possibilidade de o cantor estar em segredo no Brasil, já que o casarão em que ele aparece na foto tem o estilo arquitetônico bastante parecido com as fazendas históricas de Minas Gerais. "Essa foto tá com uma cara de que foi tirada no Brasil… este homi tá lá em Minas Gerais", escreveu uma fã. "Confirmou a tour passando aqui em março", escreveu outra, sonhando com a volta do cantor aos palcos.

Justin Bieber está afastado de grandes turnês desde 2022 por problemas de saúde mental. Tirando apresentações curtas ou particulares, como um show que ele fez em um casamento na Índia em 2024, o último grande show da carreira do cantor foi justamente no Brasil, no Rock in Rio de 2022, em setembro daquele ano, onde ele já parecia fragilizado.

Recado de Zeca Pagodinho

No domingo, 10, outra ligação de Justin Bieber com o Brasil fez barulho nas redes sociais. Zeca Pagodinho desejou um feliz Dia dos Pais para o cantor em um vídeo compartilhado no Instagram da Universal Music , gravadora de ambos. "Oi, Justin Bieber. Feliz Dia dos Pais para você e o seu filho Jack. Valeu", disse o cantor e compositor brasileiro. Justin Bieber virou pai no final de agosto do ano passado, aos 30 anos.